Handtaschen für Männer im Trend: Diese Stars machen's vor

Während Männer ihr Herren-Handtascherl früher fast verschämt zwischen Oberarm und Achsel geklemmt haben und dafür schon immer wieder auch belächelt wurden, werden Männer-Bags heute selbstbewusst getragen. Groß, sichtbar und ganz selbstverständlich.

Ein Accessoire zwischen Mode, urbanem Zeitgeist und Alltag.

Im Alltag haben die Herren nämlich einiges zu schleppen. Und was Mann nicht in Jacken- und Manteltaschen stopfen kann, wird gerne der Begleitfrau in deren Handtasche gestopft („Kannst mir bitte kurz was einstecken?“).

Damit sollte jetzt Schluss sein, jedem Mann seine eigene Tasche. Auch Luxuslabels haben den Trend gezielt aufgegriffen. Aktuelle Gucci-Kollektionsbilder zeigen zum Beispiel Männer mit Taschen nicht als modischen Firlefanz, sondern als neue Normalität.

Formen gibt es jede Menge:

Henkeltasche

Shopper

Crossbody

und ja, auch Birkin Bags und ähnliche Stile.

Die Silhouetten werden größer, die Haltung entspannter.