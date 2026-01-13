Handtaschen für Männer im Trend: Diese Stars machen's vor
Carry on! Von Streetstyle bis Gucci, Jacob Elordi bis A$AP Rocky
Während Männer ihr Herren-Handtascherl früher fast verschämt zwischen Oberarm und Achsel geklemmt haben und dafür schon immer wieder auch belächelt wurden, werden Männer-Bags heute selbstbewusst getragen. Groß, sichtbar und ganz selbstverständlich.
Ein Accessoire zwischen Mode, urbanem Zeitgeist und Alltag.
Im Alltag haben die Herren nämlich einiges zu schleppen. Und was Mann nicht in Jacken- und Manteltaschen stopfen kann, wird gerne der Begleitfrau in deren Handtasche gestopft („Kannst mir bitte kurz was einstecken?“).
Damit sollte jetzt Schluss sein, jedem Mann seine eigene Tasche. Auch Luxuslabels haben den Trend gezielt aufgegriffen. Aktuelle Gucci-Kollektionsbilder zeigen zum Beispiel Männer mit Taschen nicht als modischen Firlefanz, sondern als neue Normalität.
Formen gibt es jede Menge:
- Henkeltasche
- Shopper
- Crossbody
- und ja, auch Birkin Bags und ähnliche Stile.
Die Silhouetten werden größer, die Haltung entspannter.
Alle lieben Jacob:
Frauen- und Männerschwarm Jacob Elordi, Bottega-Veneta-Testimonial, mit auffallender roter Tasche als Hingucker. Trendsetter in Sachen „Mann trägt Tasche“.
©Getty Images for Bottega Veneta/Claudio Lavenia/Getty Images
Lässiger Look:
Und noch eine Bottega-Bag, diesmal am Arm von Pedro Pascal. Die „Andiamo Messenger“ verbindet Funktionalität mit höchster italienischer Handwerkskunst.
Cooler Klassiker:
A$AP Rocky trägt die neue Celine-„Luggage Smile“-Tasche, eine moderne Neuinterpretation des Phoebe-Philo-Klassikers und echte Statement-It-Bag.
Grün in Grün:
Der Gucci-Mann im grünen Mantel setzt ein auffallendes Stylestatement. Die grüne Männertasche ist die perfekte Ton-in-Ton-Ergänzung. Der Look wirkt modern, sehr stylish und, ja, auch ziemlich luxuriös. Ein trendiger Stil, der Streetwear und Highfashion, Eleganz und urbanen Zeitgeist perfekt verbindet.
Stilvorbildlich
Wie gesagt, Stars wie Jacob Elordi, A$AP Rocky oder Pharrell Williams (siehe Fotoshow) tragen ihre Taschen nicht demonstrativ, zu Oversize-Coats, zu Denim und zu modernem Tailoring. Ihre Bags sind mehr als nur funktioneller Stauraum, sie signalisieren Souveränität und die Freiheit, Praktisches mit Ästhetik zu verbinden.
Also, meine Herren, was ist jetzt? Kaufen Sie sich Ihre eigene Handtasche oder borgen Sie sich vorläufig mal ein passendes Modell von Ihrer Frau?
Kommentare