4 Schritte zur richtigen Haarpflege im Winter

Draußen klirrend kalt, drinnen durch die Heizung warm – beides trocknet die Haare aus. Zusätzlich reiben Hauben, Mützen, Schals und Mantelkrägen an den Haarspitzen. Die Folge ist oft Frizz, stumpfes Haar, juckende Kopfhaut und die Gefahr von Haarbruch. 1. Schritt: Frisieren Die widrige Witterung stellt besondere Anforderungen an die Haarpflege. Das fängt schon beim Frisieren an. Durch statische Aufladung und zu viel Reibung kann Frizz entstehen. Beautyprodukte-Hersteller Shark Beauty empfiehlt daher den Griff zu einer Bürste mit Naturborsten, denn diese sind reich an Keratin. Das verbessert die Elastizität des Haares und hilft, die natürlichen Öle der Kopfhaut gleichmäßig in den Längen zu verteilen. So werden die Haare gebändigt und es bringt sie zum Glänzen. Sind die Strähnen besonders verfilzt, sollte man mit dem Frisieren bei den Haarspitzen beginnen und sich langsam Richtung Ansatz vorarbeiten.

2. Schritt: Waschen Geht es ans Waschen, kann man der Mähne einmal in der Woche eine tiefenwirksame Haarmaske gönnen. Davon profitieren auch die beanspruchten Spitzen. Bei aller Belastung sollte man aber aufpassen, die Haare nicht zu überpflegen, denn das beschwert sie nur. Wenn möglich, sollte man im Winter die Haare nicht täglich waschen, um weiteres Austrocknen zu vermeiden.