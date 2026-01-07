Sharon Stone Characters: Ginger McKenna Film: Casino (USA/FR 1995) Director: Martin Scorsese 14 November 1995 PUBLICATIO
Godfather-Style im Trend: Die alten Symbole der Macht

Der große Auftritt erfolgt derzeit mit protzigem Schmuck und in Kunstfell – mit deutlichen Anleihen an Mafiosi-Frauen aus Kultfilmen.

Christina Michlits

von Christina Michlits

07.01.26

Es war nicht nur ein kurzweiliger TikTok-Trend: 2024 berichteten Modegazetten von der „Mob Wife“–Ästhetik, die im Netz gefeiert wird - dem auffällig-prahlerischen Stil der Mafia-Braut aus Filmen und Serien wie „Die Sopranos“, „Scarface“ oder „Godfather“ (dt. „Der Pate“).

Gegenpart zum leisen Luxus

Ein offensichtlicher Gegenentwurf zum schlichten Purismus und vielbeschworenen „leisen Luxus“ der vergangenen Jahre, der auf Maximalismus und mehr Drama setzt.

Statt dem Hype um den „Clean Girl Look“, der sich an Reduzierung in Beige und Grautönen abarbeitet, gibt es hier protzigen Schmuck, French Maniküre, große Schulterpolster aus den Achtzigern, Glitzer, viel Leo-Muster und noch mehr Kunstpelz zu sehen.

TOPSHOT-FASHION-FRANCE-MIU MIU

Trend-Label Miu Miu fungierte als Turbo für den Mob Wife Stlye.

©APA/AFP/ALAIN JOCARD

Saint Laurent bis Prada

Wer dachte, dass dieser Trend nach einigen Monaten schon wieder Geschichte sein wird, irrte. Denn der Godfather-Style ist auf den Laufstegen der Saison 2025/2026 angekommen.

Einige große Luxushäuser spielen mit genau diesen Codes. Kunstfell ist ohnehin für beinahe jedes Label ein Thema, Saint Laurent und Dolce & Gabbana zeigen auch Animal-Print und extremen Statement-Schmuck, der Sharon Stone im Kultfilm „Casino“ als Mafia-Gattin gefallen würde. 

Von zurückhaltender Eleganz und dem leisen Luxus will die Mafia-Braut 2.0 nichts hören. Er soll laut sein.

FASHION-ITALY-CAVALLI

Cavalli

©APA/AFP/ANDREAS SOLARO
Dolce & Gabbana - Runway - Milan Fashion Week FW 2025/2026

Dolce & Gabbana

©EPA/MATTEO CORNER
FASHION-FRANCE-MIU MIU

Miu Miu 

©APA/AFP/ALAIN JOCARD
FASHION-FRANCE-WOMEN-SAINT LAURENT

Saint Laurent

©APA/AFP/THIBAUD MORITZ
FASHION-ITALY-FENDI

Fendi

©APA/AFP/ANDREAS SOLARO
46-221298020

Valentino

©Courtesy of Valentino
Fashion Week in Milan

Gucci

©REUTERS/Yara Nardi

Die Vorbilder

Anfang der Nullerjahre präsentiert Carmela Soprano als mächtige Frau von Mafia-Boss Tony eine Mischung aus Power Dressing und Trash-Ästhetik mit engen Oberteilen, vielen Goldringen und kurzen Jäckchen. 

Stilsicherer zeigte sich Michelle Pfeiffer 1983 in tiefgeschnittenen Satin–Roben in Scarface. Regisseur Francis Ford Coppola kommentierte, dass die Art, wie Connie Corleone in „Der Pate“ (1972) inszeniert wurde, Ausdruck einer kraftvollen, eleganten Weiblichkeit sei – ein Look, der nun wieder aufgegriffen wird.

Neu interpretiert

Allerdings werden die alten Symbole von Stärke, Glamour und Präsenz je nach Designer neu gelesen – mit einem Augenzwinkern, Nostalgie oder auch ironisch - wenn Prada protzige Fellmäntel mit punkigen Frisuren bricht oder Miu Miu braune Nylon-Strümpfe im Oma-Stil kombiniert.

Prada - Runway - Milan Fashion Week FW 2025/2026

Prada

©EPA/DANIEL DAL ZENNARO

Die beiden Labels mögen es nicht so protzig, wie es der Mafia-Look eigentlich vorsieht und wie Fendi, Cavalli oder Dolce & Gabbana es ganz ohne ironische Bruchstellen am Runway vorzeigen.

In jedem Fall benötigt man für die Outfits keinen kriminellen Don Corleone als Ehemann, es braucht nur etwas Mut zur Inszenierung für den großen Auftritt.

(kurier.at, mich)  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

