Wünsch dir was: die schönsten Geschenkideen in Glitzer und Glanz

Manche Wünsche werden sicher immer Träume bleiben, aber träumen wird man wohl noch dürfen. Teil 2 unserer „Schön schenken“-Wunschliste. Wir lassen es glitzern!

Isabella Klausnitzer

15.12.25

eine frau in einem pinken Mantel mit einem Paliettenkleid

Glitzerfee: Was für ein magischer Look! Paillettenkleid, das  rosa und silbrig schimmert, darüber eine ultraschicke Jacke aus täuschend echt wirkendem falschem Nerz in Rosenholz. Wie schön ist das denn! Beides Thang de Hoo. Kleid 2.400€, Jacke 1.250 €

Eine beige Creme von Sensai

Seide auf der Haut: Ich wünsche mir eine seidenfeine Haut, straff, strahlend und geschmeidig. Schön cremen mit der „Total Form Expert Cream“ von Sensai. Mein kleines Luxusritual für jeden Tag. 301 €

Ring mit blauen und rosa Steinen

Passt perfekt zu jedem Kleid. Brillant-Farbsteinring von Juwelier Hügler 850 €

Goldener Kerzenständer mit schwarzen brennenden Kerzen

Ausgefallene Kerzenständer in Silber und Gold von Studio Palatin

Socken in braun, blau, grün, taupe und grau

Metallica: Von wegen Verlegenheitsgeschenk. Diese Socken aus metallisch glänzender Seide sind echte Hingucker. Maria La Rosa bei Firis 50 €

Silbener Glitzer-Ballerina

Glamour bei jedem Schritt. „Loli“-Ballerinas von Jimmy Choo 775 €

Eine silberne Glitzertasche mit Pailletten

Paillettenbeutel: Verpasst sogar dem schlichtesten schwarzen Anzug einen echten Wow-Effekt. Guess bei Steffl 165 €

Ein Kleid voller silbener Pailletten

Funkeln wie die Weihnachtssterne: Paillettenkleid von Vila bei Peek & Cloppenburg 94,99 €.

Eine Frau in einem silber-glitzer Kleid

Oh du glitzernde Weihnachtszeit: m Paillettenhängerchen durch die Holiday Season. Ich persönlich würde schwarze blickdichte Strümpfe dazu tragen. Kleid & Other Stories 250 €

Ach wie goldig 

Goldene Momente, goldene Augenblicke, goldene Geschenke.

Ein goldenes Parfumfläschchen

Kostbarer Duft: Guerlain „Millésime 2025“ ist ein olfaktorisches Juwel, der Flakon ein wahres Schmuckstück. Kostet auch fast so viel. 790 €

Eine goldene Badebombe in Form eines Engels

Für kleine Luxusmomente. Goldenes Seifen-Engerl von Lush 8,50 €

Eine goldene Uhr mit weißem Ziffernblatt

Edelstahl-Swatch in Roségoldfarben 195 €

Eine rosegoldene Uhr

Bicolor-Omega Seamaster Aqua Terra aus Edelstahl und 18 kt Gold. Besonders schön: das tannengrüne Zifferblatt. 11.500 €

Goldene Lakritz-Kügelchen

Wer dänischen Lifestyle und Lakritze mag,  wird sich über die „Classic Caramels“ der  Lakrids by Bülow-Weih- nachtsedition freuen.  Bei Meinl am Graben, Westfield Donauzentrum,  Westfield Shopping City Süd. 21,50 €

Ein rosegoldenes Armband mit Schrauben

Forever: Ikonisch und zeitlos. Das Cartier-„Love“-Bracelet ist ein modernes Liebessymbol, die charakteristischen Schrauben stehen für Treue und Beständigkeit. Jetzt gibt es eine Neuinterpretation der Schmucklegende: Das „Love Unlimited“-Modell ist flexibel und leichter an- und abzulegen. 9.750 €

Eine goldene Tasche

„Dela Eden“-Bag von Ina Kent 565 €

Eine Frau in einem roten Kleid mit einer goldenen Tasche

Tasche in Metallic Golden Bronze von Ina Kent 195 €

Pretty in Pink

Kleine Freuden in Rosatönen 

2 rosa Sektflaschen in einem Kübel voll Eis

Cheers, Santé, aufs Leben! Moët & Chandon Holiday Season Limited Edition, Brut Impérial ab 54,99 €, Rosé Impérial ab 64,99 €

Ein rosa Parfumfläschchen

I put a spell on you: Mit Parfumgeschenken kann man  viele Menschen glücklich machen. Junge Männer sind übrigens  große Fans von nischigen Luxusdüften. Louis Vuitton „Spell On You“ 300 €

Eine Brosche in Form einer Blume in rosa/blau

Ansteckend: Broschen sind starker Schmucktrend. Strasssteinbroschen zählen gerade zu den Lieblingsaccessoires. Von Essentiel Antwerp 85 €

Eine frau in einem lila Kleid mit Federn und einer goldenen Tasche in der Hand

Ach, wie schick! Dolce&Gabbana Schluppenbluse in Eiscremerosa mit Goldprints und hinreißenden Federn an den Ärmeln. Super Geschenk für extravagante Diven. Bluse 3.450 €, Tasche 1.250 €, beides über Mytheresa

Rosa Spitzenhandschuhe

Rosa Spitzenhandschuhe von Valentino über Mytheresa.  490 €

Ein Duschgel in schwarz und rosa

Kultduft: Das „Portrait Of A Lady“-Body-Wash von Frédéric Malle ist keine gewöhnliche Duschcreme, sondern ein luxuriöses Pflegeprodukt. Der Duft ist opulent so wie auch beim Parfum, eine Kombination aus Rose, Nelke, Himbeere, Patchouli und Weihrauch. 70 €

Eine Frau im rosa Kleid mit einem silbernen Ring am Finger, den sie in die Kamera hält

Make it sparkle: Was für ein exquisiter Fingerschmuck! Ring aus Diamanten und Weißgold aus der „Signature Collection“ von Wagner 4.100 €

Kinder, Kinder!

Spiel, Spaß & Überraschungen - auch für unsere Jüngsten. 

Eine kleine braune Kinderjacke

Schickes Babyjäckchen aus feinem Strick mit Rüschenkragerl und aufgesetzten Täschchen von Sézane 75 €

Ein braunhaariges Kind in einem dunkelblauen Kleid

Tüllkleider, Tutus und festliche Kleidung. Designs erinnern immer an Ballett oder Märchenkostüme. Kleid Tutu duMonde über Mytheresa 220 €

Ein Laufrad für Kinder

Für Baby-Biker … und Baby-Biker-Eltern und für die ersten Schritte auf zwei Rädern. „Wow“-Laufrad (ab 9 Monaten) von Woom 179 €

2 Kinder in einem roten Shirt die ein Wandbild basteln

Für Bastelfans: Geschenktipp für junge (auch ältere) kreative Köpfe. Das „Pixel“-Bausteinspiel von Bioblo verbindet Gestalten, Bauen mit künstlerischem Ausdruck. Über Pixel-Porträts und -Wandbilder freuen sich die Großeltern, wetten? Set 49,99 €

Eine Box Playmais für Kinder

Spielen, formen, basteln geht  super mit „Playmais“, das  aus natürlichen Materialien besteht. Das Spielmaterial ist biologisch abbaubar und kommt ohne Plastik und ohne Klebstoff aus. Fördert Feinmotorik, Kreativität und Fantasie. Ab 5,99 €

Ein Kind in einem roten Pulli mit einer Grünen Mütze auf

Haube und Sweater von Sézane für coole Jungs und mindestens so coole Mädchen.  Mütze 45 €, Sweater 60 €

