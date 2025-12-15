Wünsch dir was: die schönsten Geschenkideen in Glitzer und Glanz
Manche Wünsche werden sicher immer Träume bleiben, aber träumen wird man wohl noch dürfen. Teil 2 unserer „Schön schenken“-Wunschliste. Wir lassen es glitzern!
Glitzerfee: Was für ein magischer Look! Paillettenkleid, das rosa und silbrig schimmert, darüber eine ultraschicke Jacke aus täuschend echt wirkendem falschem Nerz in Rosenholz. Wie schön ist das denn! Beides Thang de Hoo. Kleid 2.400€, Jacke 1.250 €©Hersteller
Seide auf der Haut: Ich wünsche mir eine seidenfeine Haut, straff, strahlend und geschmeidig. Schön cremen mit der „Total Form Expert Cream“ von Sensai. Mein kleines Luxusritual für jeden Tag. 301 €©Hersteller
Passt perfekt zu jedem Kleid. Brillant-Farbsteinring von Juwelier Hügler 850 €©Hersteller
Ausgefallene Kerzenständer in Silber und Gold von Studio Palatin©Hersteller
Metallica: Von wegen Verlegenheitsgeschenk. Diese Socken aus metallisch glänzender Seide sind echte Hingucker. Maria La Rosa bei Firis 50 €©Hersteller
Glamour bei jedem Schritt. „Loli“-Ballerinas von Jimmy Choo 775 €©Hersteller
Paillettenbeutel: Verpasst sogar dem schlichtesten schwarzen Anzug einen echten Wow-Effekt. Guess bei Steffl 165 €©Hersteller
Funkeln wie die Weihnachtssterne: Paillettenkleid von Vila bei Peek & Cloppenburg 94,99 €.©Hersteller
Oh du glitzernde Weihnachtszeit: m Paillettenhängerchen durch die Holiday Season. Ich persönlich würde schwarze blickdichte Strümpfe dazu tragen. Kleid & Other Stories 250 €©Hersteller
Ach wie goldig
Goldene Momente, goldene Augenblicke, goldene Geschenke.
Kostbarer Duft: Guerlain „Millésime 2025“ ist ein olfaktorisches Juwel, der Flakon ein wahres Schmuckstück. Kostet auch fast so viel. 790 €©Beigestellt
Für kleine Luxusmomente. Goldenes Seifen-Engerl von Lush 8,50 €©Hersteller
Edelstahl-Swatch in Roségoldfarben 195 €©Hersteller
Bicolor-Omega Seamaster Aqua Terra aus Edelstahl und 18 kt Gold. Besonders schön: das tannengrüne Zifferblatt. 11.500 €©Hersteller
Wer dänischen Lifestyle und Lakritze mag, wird sich über die „Classic Caramels“ der Lakrids by Bülow-Weih- nachtsedition freuen. Bei Meinl am Graben, Westfield Donauzentrum, Westfield Shopping City Süd. 21,50 €©Hersteller
Forever: Ikonisch und zeitlos. Das Cartier-„Love“-Bracelet ist ein modernes Liebessymbol, die charakteristischen Schrauben stehen für Treue und Beständigkeit. Jetzt gibt es eine Neuinterpretation der Schmucklegende: Das „Love Unlimited“-Modell ist flexibel und leichter an- und abzulegen. 9.750 €©Hersteller
„Dela Eden“-Bag von Ina Kent 565 €©Marlene Mautner
Tasche in Metallic Golden Bronze von Ina Kent 195 €©Ina Kent
Pretty in Pink
Kleine Freuden in Rosatönen
Cheers, Santé, aufs Leben! Moët & Chandon Holiday Season Limited Edition, Brut Impérial ab 54,99 €, Rosé Impérial ab 64,99 €©Hersteller
I put a spell on you: Mit Parfumgeschenken kann man viele Menschen glücklich machen. Junge Männer sind übrigens große Fans von nischigen Luxusdüften. Louis Vuitton „Spell On You“ 300 €©Hersteller
Ansteckend: Broschen sind starker Schmucktrend. Strasssteinbroschen zählen gerade zu den Lieblingsaccessoires. Von Essentiel Antwerp 85 €©Hersteller
Ach, wie schick! Dolce&Gabbana Schluppenbluse in Eiscremerosa mit Goldprints und hinreißenden Federn an den Ärmeln. Super Geschenk für extravagante Diven. Bluse 3.450 €, Tasche 1.250 €, beides über Mytheresa©Hersteller
Rosa Spitzenhandschuhe von Valentino über Mytheresa. 490 €©Hersteller
Kultduft: Das „Portrait Of A Lady“-Body-Wash von Frédéric Malle ist keine gewöhnliche Duschcreme, sondern ein luxuriöses Pflegeprodukt. Der Duft ist opulent so wie auch beim Parfum, eine Kombination aus Rose, Nelke, Himbeere, Patchouli und Weihrauch. 70 €©Hersteller
Make it sparkle: Was für ein exquisiter Fingerschmuck! Ring aus Diamanten und Weißgold aus der „Signature Collection“ von Wagner 4.100 €©Hersteller
Kinder, Kinder!
Spiel, Spaß & Überraschungen - auch für unsere Jüngsten.
Schickes Babyjäckchen aus feinem Strick mit Rüschenkragerl und aufgesetzten Täschchen von Sézane 75 €©Hersteller
Tüllkleider, Tutus und festliche Kleidung. Designs erinnern immer an Ballett oder Märchenkostüme. Kleid Tutu duMonde über Mytheresa 220 €©Hersteller
Für Baby-Biker … und Baby-Biker-Eltern und für die ersten Schritte auf zwei Rädern. „Wow“-Laufrad (ab 9 Monaten) von Woom 179 €©Hersteller
Für Bastelfans: Geschenktipp für junge (auch ältere) kreative Köpfe. Das „Pixel“-Bausteinspiel von Bioblo verbindet Gestalten, Bauen mit künstlerischem Ausdruck. Über Pixel-Porträts und -Wandbilder freuen sich die Großeltern, wetten? Set 49,99 €©Hersteller
Spielen, formen, basteln geht super mit „Playmais“, das aus natürlichen Materialien besteht. Das Spielmaterial ist biologisch abbaubar und kommt ohne Plastik und ohne Klebstoff aus. Fördert Feinmotorik, Kreativität und Fantasie. Ab 5,99 €©Playmais
Haube und Sweater von Sézane für coole Jungs und mindestens so coole Mädchen. Mütze 45 €, Sweater 60 €©Hersteller
Kommentare