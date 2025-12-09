46-219986846
Lifestyle

Geschenktipps: Kreative Schätze für Schöngeister

Originell, feinsinnig, aufregend – zum Genießen und Liebhaben. Schöne Weihnachten für Kulturliebhaber.

Alexander Kern

von Alexander Kern

09.12.25

46-219986913

Replik Bastet-Katze von Kunsthistorisches Museum, 199 €, shop.khm.at 

©Hersteller
46-219986842

Buch „Rocky. The Complete Films“, von Sylvester Stallone, 75 €, taschen.com

©Hersteller
46-219986788

Bankerslamp  von Orion, 89,90 €, orionleuchten.at

©Hersteller
46-220324755

Heimkinoprojektor EB-LS9000 4K Laser von Epson, 3.299 €, beamer.at 

©Hersteller
46-219986833

Tragbarer Partylautsprecher Sound Tower ST40F (2025) von Samsung, 297 €, samsung.com

©Hersteller
46-219986909

Tagesabreißkalender 2026 von Fernsehmaler Bob Ross, 18,95 €, thalia.at  

©Hersteller
46-219986831

Füllfeder Souverän M800 von Pelikan, 655 €, weidler-shop.at

©Hersteller
46-219986738

Plattenspieler E1 Einsteiger-Plattenspieler von  Pro-Ject, 279 €, shop.project-audio.com

©Hersteller
46-219986846

Vinylplatte „Once Upon A Time … The Tarantino Sound“, 19,99 €, mediamarkt.at  

©Hersteller
46-220325170

Buchstütze „Elephants 25“ von Kare, 69,95 €, kare.at

©Hersteller
46-219986840

T-Shirt „90s MTV“ von Henry Tiger, 29,59 €, zalando.at

©Hersteller
46-219986844

Notizbuch Snoopy von Moleskine, 24,99 €, thalia.at

©Hersteller
46-219986911

Kappe „Bussi Baba.“ von Kitsch Bitsch, 29 €, kbsstore.at 

©Hersteller
46-220005603

„Wiens letzte Beisl – das Quartett“, 11,90 €, beisl-quartett.com https://www.kiezkneipenquartett.de/kiezkneipenquartett.de

©Hersteller

Mehr zum Thema

Weihnachten
(kurier.at, Ak)  |  Stand:
Alexander Kern

Über Alexander Kern

Geboren in Wien, war Chefredakteur verschiedener Magazine und stand im Gründungsteam des Seitenblicke Magazins des Red Bull Media House. 12 Jahre Chefreporter bzw. Ressortleiter Entertainment. Schrieb für 110%, das Sport- und Lifestyle-Magazin von Die Presse. Seit 2020 Redakteur der KURIER Freizeit mit Reportagen, Kolumnen, Texten zu Kultur, Gesellschaft, Stil, Reise und mehr. Hunderte Interviews, von Beyoncé und Quentin Tarantino über Woody Allen und Hugh Grant bis Jennifer Lopez und Leonardo DiCaprio sowie in der deutschsprachigen Kulturszene. Reportagen vom Filmfestival Cannes bis zur Fashionweek Berlin. Liebt Kino, Literatur und Haselnusseis.

Mehr von Alexander

Kommentare