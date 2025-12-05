Weihnachten: Die perfekten Geschenkideen für Ihre Liebsten
Jedes Jahr überlegen wir, womit wir unseren Liebsten und uns eine Freude machen könnten. Die nächsten drei Wochen sind unsere Trends wieder ganz dem Thema Schenken und Weihnachten gewidmet.
Alles in Grün:
Geschenke in Grüntönen, von tannigem Christbaumgrün, appetitlichem Matchagrün, frischem Grasgrün, zartem Mint bis zu beruhigendem Salbei
Espress-oh!
Baristamomente in Juniper Green. Die Espressomaschine von KitchenAid bringt die Kaffeebohnen förmlich zum Funkeln. 799 €©Hersteller
Komm kuscheln!
Ein Körperkissen wie eine Umarmung. Soft, stylisch, stressreduzierend. „Cuddler“ von Bearaby 229 € (ohne Bezug) bzw. 378 € (mit Bezug)
Sollte Ihr Adventkranz noch kein passendes Untersatzl gefunden haben … Tablett von Lederleitner 45 €©Hersteller
IKEA Vinterfint künstlicher Weihnachtsbaum 19,99 €©Hersteller
Lamettabaum von Wyhnalek 26 €©Hersteller
Halsschmuck aus Tahitiperlen und türkisgrünlichen Apatiten von Juweliere Ellert©Hersteller
Dezember-Zauber:
Holiday-Collection von Acqua di Parma, neu interpretiert von der Architektin und Designerin Cristina Celestino. „Mirto di Panarea“ Seife & Bodylotion 126 €
Matcha-Liebe:
Wer trinkt eigentlich nicht Matcha-Tee? Gerade ein ganz großer Trend. Wenn mir das Christkind noch ein Ticket nach Tokio dazulegen würde, das wäre ein Fiebertraum.
Matcha-Set von Tokyo Design Studio bei Cuisinarum 44,90©Hersteller
Rucksack de luxe: Meine Herren, wenn Sie auf Logos und Design stehen, dann könnte Ihnen der „Christopher MM“-Rucksack von Louis Vuitton wahrscheinlich große Freude machen. Der Weihnachtsmann müsste dafür allerdings die Spendierhosen anziehen. 3.300 €
Grün ist das neue Weihnachtsrot: Styletipp für die Weihnachtsfeiern beziehungsweise Geschenktipp für Fashionistas: Modisches in Grüntönen. Lassen wir uns von diesem
Gucci-Look inspirieren …
Männersache:
Wer ist immer am schwierigsten zu beschenken? Ganz genau! Schluss mit Verlegenheitsgeschenken und gewissen „Passt schon“-Ideen.
Klein, aber trotzdem viel Platz für mehrere Kreditkarten, Führerschein und Ausweise.
Premium Miniwallet+ von
Secrid 110 €
Für Stilbewusste: Die Walkjacken mit Kapuze von
Frauenschuh stehen auf jeder Wunschliste. 800 €
Für Pizzabäcker: Ein Geschenk für die ganze Familie. Tread-Gas-Pizzaofen Matty Matheson Edition von Gozney 549,99 €©Hersteller
Für Brotbäcker: Kastenform von
Emile Henry bei
Cuisinarum 39,90 €
Im neuen GymBeam am Wiener Kärntner Ring findet Ihr trainingswütiger Lieblingsmann alles, was sein Sportlerherz begehrt. Auch Sportkleidung. Hoodie 47,95 €©GymBeam
Für Schläfer: … Träumer, Lounger. Pyjama von Olivia von Halle 760 €©Hersteller
Für Trainingsfans, Gym-Liebhaber, Fitnessjunkies und Athleisure-Lovers. Also Männer, die Fitnesswear auch außerhalb des Gyms tragen. Langarmshirt von Loewe x On 280 €,©Hersteller
Loeww x On - Schuhe, würde ich mir auch wünschen. Cloudsolo-Sneaker 550 €©Hersteller
Dieses Gold-Lederarmband von Skrein wird uns der „Schatzi“-Mann wohl öfter borgen müssen. Preis auf Anfrage.©Hersteller
Tierisch gut:
Geschenke, die Katzen zum Schnurren, Hunde zum Wedeln und ihre Herrlis und Fraulis zum Schmunzeln bringen sollen.
Let it glow: Warm und blinkend. Strickmütze mit LED-Lichterln, damit Sie beim nächtlichen Gassigehen nicht abhandenkommen. Von Tchibo 9,99 €©Hersteller
Pudel im Mantel in der Tweedtasche Kensington, ab 365 €. Von
Topdogcoolcat
Katze in der Lodentasche Nussdorf, ab 365 €. Von Topdogcoolcat©Hersteller
Sehr schickes Hundegeschirr, ab 78 €. Von Topdogcoolcat©Hersteller
Unvergessliche Pfotenspuren für die Ewigkeit. Set von Tchibo 9,99 €©Hersteller
