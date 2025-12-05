Ein brauner Dackel vor einem Christbaum mit einem Ornament mit seinem Pfotenabdruck
Weihnachten: Die perfekten Geschenkideen für Ihre Liebsten

Jedes Jahr überlegen wir, womit wir unseren Liebsten und uns eine Freude machen könnten. Die nächsten drei Wochen sind unsere Trends wieder ganz dem Thema Schenken und Weihnachten gewidmet.

Alles in Grün: 

Geschenke in Grüntönen, von tannigem Christbaumgrün,  appetitlichem Matchagrün, frischem Grasgrün, zartem Mint bis zu beruhigendem Salbei

grüne Siebträgermaschine

Espress-oh!

Baristamomente in Juniper Green. Die Espressomaschine von KitchenAid bringt die Kaffeebohnen förmlich zum Funkeln. 799 €

eine Frau im Pyjama, die mit einem grünen Kissen kuschelt

Komm kuscheln!
Ein Körperkissen wie eine Umarmung. Soft, stylisch, stressreduzierend. „Cuddler“ von Bearaby 229 € (ohne Bezug) bzw. 378 € (mit Bezug)

Ein großes, grünes Tablett

Sollte Ihr Adventkranz noch kein passendes Untersatzl gefunden haben … Tablett von Lederleitner 45 €

Ein künstlicher Christbaum

IKEA Vinterfint künstlicher Weihnachtsbaum 19,99 € 

Ein grüner Lamettabaum

Lamettabaum von Wyhnalek 26 €  

Eine Kette aus silbernen Perlen und türkisen Fäden

Halsschmuck aus Tahitiperlen und türkisgrünlichen Apatiten von Juweliere Ellert

Eine Geschenkbox mit blauen Seifenspendern

Dezember-Zauber:
Holiday-Collection von Acqua di Parma, neu interpretiert von der Architektin und  Designerin Cristina Celestino. „Mirto di Panarea“ Seife & Bodylotion 126 €

Eine Box mit einer Matcha Schüssel und einem Matcha Besen

Matcha-Liebe: 

Wer trinkt eigentlich nicht Matcha-Tee? Gerade ein ganz großer Trend. Wenn mir das Christkind noch ein Ticket nach Tokio dazulegen würde, das wäre ein Fiebertraum. 

Matcha-Set von Tokyo Design Studio bei Cuisinarum 44,90 

Ein grüner Rucksack

Rucksack de luxe: Meine Herren, wenn Sie auf Logos und Design stehen, dann könnte Ihnen der „Christopher MM“-Rucksack von Louis Vuitton wahrscheinlich große Freude machen. Der Weihnachtsmann müsste dafür allerdings die Spendierhosen anziehen. 3.300 €
 

Eine Frau mit grünem Pulli und grüner Tasche

Grün ist das neue Weihnachtsrot: Styletipp für die Weihnachtsfeiern beziehungsweise Geschenktipp für Fashionistas:  Modisches in Grüntönen. Lassen wir uns von diesem 
Gucci-Look inspirieren …
 

Männersache: 

Wer ist immer am schwierigsten zu beschenken? Ganz genau! Schluss mit Verlegenheitsgeschenken und gewissen „Passt schon“-Ideen. 

Klein, aber trotzdem viel Platz für mehrere Kreditkarten, Führerschein und Ausweise. 

Premium Miniwallet+ von
Secrid  110 € 

Für Stilbewusste: Die Walkjacken mit Kapuze von 
Frauenschuh stehen auf jeder Wunschliste. 800 €  

Für Pizzabäcker: Ein Geschenk für die ganze Familie. Tread-Gas-Pizzaofen Matty Matheson Edition von Gozney 549,99 €

©Hersteller
46-220534842

Für Brotbäcker: Kastenform von 
Emile Henry bei
Cuisinarum 39,90 €

Ein Mann im rostroten Trainingsanzug

Im neuen GymBeam am Wiener Kärntner Ring findet Ihr trainingswütiger Lieblingsmann alles, was sein Sportlerherz begehrt.  Auch  Sportkleidung. Hoodie 47,95 € 

Ein Mann im orangenen Pyjama

Für Schläfer: … Träumer, Lounger. Pyjama von Olivia von Halle 760 €

Ein braunes Funktionsshirt mit langen Ärmeln

Für Trainingsfans, Gym-Liebhaber, Fitnessjunkies und Athleisure-Lovers. Also Männer, die Fitnesswear auch außerhalb des Gyms tragen. Langarmshirt von Loewe x On 280 €,

Ein schwarzer Trainingsschuh

Loeww x On - Schuhe, würde ich mir auch wünschen.  Cloudsolo-Sneaker 550 €

ein Armband in Schwarz-Gold

Dieses Gold-Lederarmband von Skrein wird uns der „Schatzi“-Mann wohl öfter borgen müssen. Preis auf Anfrage.

Tierisch gut: 

Geschenke, die Katzen zum Schnurren, Hunde zum Wedeln und ihre Herrlis und Fraulis zum Schmunzeln bringen sollen. 

Mütze mit LED-Lichtern

Let it glow: Warm und blinkend. Strickmütze mit LED-Lichterln, damit Sie beim nächtlichen Gassigehen nicht abhandenkommen.  Von Tchibo 9,99 €

Ein brauner Pudel in einer grau-braunen Reisetasche

Pudel im Mantel in der Tweedtasche Kensington, ab 365 €. Von
Topdogcoolcat 

Eine graue Katze in einer grünen Reisetasche

Katze in der Lodentasche Nussdorf, ab 365 €. Von Topdogcoolcat 

Ein weiß-schwarzer Hund mit rotem Geschirr

Sehr schickes Hundegeschirr, ab 78 €.  Von Topdogcoolcat 

Unvergessliche Pfotenspuren für die Ewigkeit. Set von Tchibo 9,99 € 

©Hersteller
