46-221616600
Lifestyle

Chic in Kitz: die Mode-Highlights zum Hahnenkamm-Wochenende

Isa Klausnitzers Lieblingslooks für Piste und Après Ski und ein Gespräch mit Marco Odermatt, dem neuen Longines-"Ambassador of Elegance".

Isabella Klausnitzer

von Isabella Klausnitzer

23.01.26

Treffen mit Marco Odermatt, dem wohl besten Skifahrer seiner Generation. Erster Eindruck: Er ist sehr sympathisch, sehr gut aussehend und ganz sicher sehr stilbewusst. Er trägt Braun-/Beigetöne und, farblich dazu passend, eine legendäre Longines-Taucheruhr aus Bronze – ein Material, das lebt, sich verändert und mit der Zeit dem Träger anpasst. Odermatt ist „Ambassador of Elegance“ der Schweizer Uhrenmarke. Passen gut zusammen, die beiden.

Isabella Klausnitzer mit Marco Odermatt stehen vor einer Couch und einem Longines-Werbeaufsteller.

Fangirl-Moment: Isabella Klausnitzer mit Marco Odermatt. 

©Privat

Hat er eigentlich Angst vor diesen gefährlichen Rennen? Nein, Angst kennt er nicht. Was er sehr wohl kennt, ist Respekt. Respekt vor der Strecke, vor der Geschwindigkeit, vor seinem Sport. Mentales Training spielt für ihn eine zentrale Rolle. Vor jeder Abfahrt arbeitet er mit Affirmationen, um sich zu fokussieren und den Kopf freizubekommen.

Zusätzlich führt er ein Renntagebuch, in dem er Gedanken, Gefühle, Abläufe festhält. Seine größten Fans sind seine Eltern, seine Mutter leidet bei jedem Rennen extrem mit. Das belastet ihn natürlich etwas.

46-221689064

"Conquest" in Bestform: Longines hat dem Schweizer Superstar Marco Odermatt einen eigenen Chronografen gewidmet. 
 

©Hersteller

Seit seinem achten Lebensjahr lebt er praktisch aus dem Koffer, kennt es nicht anders. Stillstand gibt es für ihn nicht, nur das nächste Ziel. 

Profiskifahren bezeichnet er als deutlich komplexer als Profifußball. Während Fußballer im Grunde nur Ball und Schuhe benötigen, schleppt ein Skirennfahrer seine komplette Ausrüstung mit. Zeit behält er ganz pragmatisch im Blick, mit Handy oder Uhr. „Wenn ich eine Uhr trage, dann schau ich schon auch drauf“, sagt er auf Schwizerdütsch und lächelt sein verschmitztes Lächeln. 

Ich bin ein bisschen verliebt und werde ihm am Freitag und Samstag alle meine Daumen halten.

Isas liebste Pisten-Looks

Beauty-Moment mit Alberto Tomba

Die italienische Ski-Ikone, ist jetzt Friend of the Brand von Napapijiri. Für die Winterkampagne zeigt er lässigen Ski-Style und alpine Powerlooks. Alberto „La Bomba“ kann sogar
so ein lustig gemustertes Fleece tragen. Kann aber nur er. 

Alberto Tomba in einem bunten Fleece von Napapijiri steht mit seinen Skiern im Schnee
©Hersteller
46-221616927

Stylisch wie Streetwear, trotzdem ideal für die Piste: Moncler Grenoble über Mytheresa.

©Hersteller
46-221616929

Genauso kleinkariert, genauso cool schaut die dazupassende Hose aus. 

©Hersteller
46-221828190

„Ski Dudler Winter Edition“ gibt's nicht nur als Getränk in der Glasflasche mit Retrodesign, sondern auch zum Anziehen: Skipullover in kräftigem Almdudler-Rot im Retrodesign. 

©Hersteller
46-221616998

Pistenpanorama: 

Seidnetuch vom österreichischen Label Atje.

©Hersteller
46-221616933

Ski-Unterziehshirt von Whistler bei Zalando. 

©Hersteller
46-221616919

Ski-Chic beginnt an den Füßen. Von Falke. 

©Hersteller
46-221616976

Van Deer H-Power 78. Mein Ski, mein Flow, meine Piste!

©Hersteller
46-221616925

Skibrille von Maui Jim.

©Hersteller
46-221616600

Es geht nix über die perfekte Skimode vom Kitzbühler Label Frauenschuh.

©Hersteller
Mehr Mode- und Style-Artikel:

Mehr zum Thema

Hahnenkammrennen
(kurier.at)  |  Stand:
Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

Mehr von Isabella

Kommentare