Chic in Kitz: die Mode-Highlights zum Hahnenkamm-Wochenende

Treffen mit Marco Odermatt, dem wohl besten Skifahrer seiner Generation. Erster Eindruck: Er ist sehr sympathisch, sehr gut aussehend und ganz sicher sehr stilbewusst. Er trägt Braun-/Beigetöne und, farblich dazu passend, eine legendäre Longines-Taucheruhr aus Bronze – ein Material, das lebt, sich verändert und mit der Zeit dem Träger anpasst. Odermatt ist „Ambassador of Elegance“ der Schweizer Uhrenmarke. Passen gut zusammen, die beiden.

Hat er eigentlich Angst vor diesen gefährlichen Rennen? Nein, Angst kennt er nicht. Was er sehr wohl kennt, ist Respekt. Respekt vor der Strecke, vor der Geschwindigkeit, vor seinem Sport. Mentales Training spielt für ihn eine zentrale Rolle. Vor jeder Abfahrt arbeitet er mit Affirmationen, um sich zu fokussieren und den Kopf freizubekommen. Zusätzlich führt er ein Renntagebuch, in dem er Gedanken, Gefühle, Abläufe festhält. Seine größten Fans sind seine Eltern, seine Mutter leidet bei jedem Rennen extrem mit. Das belastet ihn natürlich etwas.

"Conquest" in Bestform: Longines hat dem Schweizer Superstar Marco Odermatt einen eigenen Chronografen gewidmet.

Seit seinem achten Lebensjahr lebt er praktisch aus dem Koffer, kennt es nicht anders. Stillstand gibt es für ihn nicht, nur das nächste Ziel. Profiskifahren bezeichnet er als deutlich komplexer als Profifußball. Während Fußballer im Grunde nur Ball und Schuhe benötigen, schleppt ein Skirennfahrer seine komplette Ausrüstung mit. Zeit behält er ganz pragmatisch im Blick, mit Handy oder Uhr. „Wenn ich eine Uhr trage, dann schau ich schon auch drauf“, sagt er auf Schwizerdütsch und lächelt sein verschmitztes Lächeln. Ich bin ein bisschen verliebt und werde ihm am Freitag und Samstag alle meine Daumen halten.

