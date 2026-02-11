Darf der Chef Kostüme verlangen? Experten erklären Faschingsregeln im Job

Beim Bäcker in der Früh sieht man am Faschingsdienstag bei den Angestellten die ersten Faschingshüte. Die Kinder gehen oft im Kostüm in die Schule, wo schon die verkleidete Lehrerin wartet, und auch in manchen Büros wird der Fasching in Verkleidung und feucht-fröhlich zelebriert. Aber was sagt das Arbeitsgesetz eigentlich dazu? „Rosenmontag und Faschingsdienstag sind ganz normale Arbeitstage. Das heißt: Die üblichen Regeln gelten auch in der Faschingszeit“, stellt ÖGB-Arbeitsrechtsexpertin Verena Weilharter klar. „So lustig der Fasching auch ist: Das Arbeitsrecht macht keine Pause.

Grundsätzlich gilt: Es gibt kein generelles Kostümverbot, aber auch kein Recht auf Verkleidung. „Am besten klärt man im Vorfeld, ob Faschingskostüme im Betrieb erlaubt oder zumindest geduldet sind“, rät die Expertin. „In vielen Büros ist ein lustiges Accessoire kein Problem – in anderen Branchen schaut das anders aus.“ Gerade wenn man Kundenkontakt hat, wird das Kostüm oft zum No-Go. In einer Bank oder Kanzlei etwa kann der Arbeitgeber ein seriöses Erscheinungsbild verlangen. „Am Bankschalter im Piratenkostüm zu arbeiten, wird ohne Zustimmung des Arbeitgebers eher nicht erlaubt sein“, so Weilharter. Manchmal ist ein Kostüm auch einfach aus Sicherheitsgründen oder wegen Hygienevorschriften keine Option. „Wer Sicherheitsschuhe tragen muss, darf nicht mit Clownsschuhen zur Arbeit kommen – auch nicht zu Fasching." Kann der Chef ein Kostüm vorschreiben? Kurz gesagt: Nein. „Niemand kann gezwungen werden, sich zu verkleiden“, stellt Weilharter klar. Es gibt aber Ausnahmen. Wo ein Kostüm Teil der Arbeit ist – etwa bei einer Faschingsveranstaltung, im Gastgewerbe oder in einem Kostümverleih. Aber auch hier gilt: „Die Verkleidung darf nicht entwürdigend oder lächerlich sein und muss vom Arbeitgeber zur Verfügung gestellt und bezahlt werden“, so Weilharter.