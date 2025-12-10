Achtung Baustelle! Wer wollte noch nicht seine eigene Stadt erbauen oder eine wunderschöne Insel erschaffen? In der Realität stellt sich ein solches Unterfangen aber oft als schwierig heraus, weil nicht jeder über die dafür nötigen Mittel und Kenntnisse verfügt. Aber Planungsspezialisten und Organisationstalente aufgepasst, denn dieses Weihnachten ist es soweit, und der Traum vom selbst gestalteten Lebensraum kann endlich wahr werden. Beliebte Strategiespiele ermöglichen die Erschaffung neuer Stadtviertel und traumhafter Inseln, den Wiederaufbau versunkener Welten und letztlich den Umzug dorthin. Allerdings sollten sich alle Zivilisationsaufbau-Interessierten vorerst grundlegende Fragen stellen, denn in jeder Welt wird nach eigenen Regeln gespielt. Die Metropolen der Welt wachsen immer weiter. Neue Stadtviertel sollen entstehen und halten viele Projekte für Stadtplaner bereit. Ist es aber sinnvoller, sich zuerst gewinnversprechende Viertel zu sichern oder doch einzelne Gebäude? Soll ein großer Park entstehen oder lieber einzelne Seen?

Die Atua, alte Götter Polynesiens, erschufen einst wunderbare Inseln, auf denen Mensch und Natur in Harmonie lebten. Wer macht es ihnen gleich, sichert sich die passenden Inselkarten und legt sie gekonnt übereinander? Und wann ist der richtige Zeitpunkt, um seine Symbole zu werten?

Die versunkene Stadt Pacifica soll wieder zum Leben erwachen. Wie gelingt es die Unterwasser-Stadt so schnell wie möglich voranzubringen? Ist es klüger auf Architektur, Wissen und Bevölkerung zu setzten oder lieber auf die Kraft der Maschinen?

Alle Umzugsprofis sind ausgebucht. Deshalb müssen Freunde und Familie jetzt mitanpacken. Aber wie werden die Fahrzeuge geschickt verteilt und mit Kartons befüllt? Und welche Kartons können übereinander gestapelt werden, ohne beschädigt zu werden?

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kosmos

"Cities: Große Städte, große Pläne" Um die Anforderungen des Stadtrats zu erfüllen, soll ein einzigartiges Stadtviertel mit Wasser-, Park- und Baulandflächen geplant und gebaut werden. Dabei werden Auftragskarten, Stadtentwicklungspläne und Gebäudeteile genutzt, um die besten Punktkombinationen zu erzielen.

Stapelbare Gebäudeteile und doppelseitige Stadtentwicklungspläne sorgen für immer wieder neue Herausforderungen. Durch Sammeln notwendiger Materialien und Erfüllung von Zielen wird das beliebtste Stadtviertel konstruiert und gewinnt.

Ab 10 Jahren, für 2 bis 4 Spieler, Kosmos, ca. 22 Euro

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Schmidt Spiele

"Atua: Erschaffe Dein Paradies" Einst erschufen die Atua, die Götter Polynesiens, wunderbare Inseln, auf denen Mensch und Natur in Einklang und Harmonie lebten. Nun ist es Zeit, dass bis zu sechs Spieler diese Aufgabe übernehmen. Um seine Insel auszubauen, muss Karte für Karte individuell mit beliebiger Ausrichtung aufeinander gelegt werden. Dabei werden Meer und Insel immer durch Strand verbunden und dieser durchgehend fortgeführt. Die Insel ist aber nur dann voller Harmonie, wenn die richtigen Symbole gesammelt und klug gewertet wurden.

Ab 8 Jahren, für 1 bis 6 Spieler, Schmidt Spiele, ca. 27 Euro

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kosmos

"Pacifica: Die Stadt am Meeresgrund" Pacifica ist eine versunkene Stadt, die wieder aufgebaut und zum Leben erwachen soll. Zwei Spielende überlegen zuerst, wie ihre Hälfte der Stadt in Zukunft aussehen soll. Dafür sammeln sie abwechselnd Kunstschätze und Ressourcen, errichten Wege und treiben Erfindungen voran. Mit der richtigen Strategie und ein bisschen Glück hat der Spielende gewonnen, dem es gelingt den Aufbau der Unterwasserstadt so schnell wie möglich voranzubringen. Aber nur wer geschickt baut und taktiert kann in Pacifica erfolgreich sein.

Ab 10 Jahren, für 2 Spieler, Kosmos, ca. 20 Euro



Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Piatnik