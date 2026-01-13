Was Sie vor dem Eisbaden im Winter wissen sollten

Eisbaden im Winter – die einen lieben, die anderen hassen es. Der Trend, sich bei eisigen Temperaturen ins kalte Wasser zu stürzen, begeistert immer mehr Menschen. Aber ist es auch gesund? Sportmediziner Robert Fritz sagt: „Ich beobachte das seit Jahren. Die wissenschaftlichen Studien kommen immer wieder zu unterschiedlichen Ergebnissen.“

Was sich jedoch klar sagen lässt: „Wenn man Eisbaden regelmäßig praktiziert, kann es einen gesundheitlichen Benefit haben, wenn man es mag.“ Es soll etwa das Immunsystem sowie die körpereigenen Abwehrkräfte stärken. Aber für jene, die Herzkreislaufprobleme haben, „ist es auch gefährlich“. Eisbaden ist auch nur dann ratsam, wenn eine Begleitperson dabei ist.

„Selbst, wenn man es schon tausend Mal gemacht hat“, warnt der Sportmediziner und betont: „Wenn ich einen Kreislaufkollaps erleide, bringt mir das nichts. Es sollte zumindest jemand am Rand stehen. Leider passieren jedes Jahr Unfälle deswegen.“