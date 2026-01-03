"Cloud Dancer": So stylt man die Pantone-Farbe 2026 am besten

Von Barbara Zach Jedes Jahr kürt Pantone die Farbe des Jahres – und das bereits seit 1999. Nachdem 2025 vom warmen Ton "Mocha Mousse" geprägt war, richtet sich der Blick 2026 auf eine klare, reduzierte Farbwelt: Pantone 11-4201 Cloud Dancer. Ein sanft gebrochenes Weiß, das streng genommen zu den unbunten Farben zählt und gerade daraus seine besondere Wirkung bezieht.

Akris ©Hersteller Chanel ©Hersteller Alain Paul ©Hersteller Ferragamo ©Hersteller Balenciaga ©Hersteller

Klarheit und Zuversicht In Zeiten beschleunigter Trends und permanenter visueller Reize gewinnen Farben an Bedeutung, die nicht dominieren, sondern Orientierung geben. Cloud Dancer gehört genau zu diesen Tönen. Mit der Wahl für 2026 reagiert Pantone daher auf ein wachsendes Bedürfnis nach Klarheit und Zuversicht in einer Gegenwart, die von technologischen Umbrüchen, gesellschaftlicher Neujustierung und Dauerbeschallung geprägt ist. Die Botschaft ist leise, aber eindeutig: weniger Inszenierung, mehr Essenz. "Cloud Dancer" steht für Fokus, Stabilität und eine zeitgemäße Form von Eleganz.

Pumps "ISA 95" aus Lackleder von Jimmy Choo, ab 825 € ©Hersteller Armband "Minimalism" in 18kt Gelbgold mit einem Brillant und 38 Süßwasser-Zuchtperlen von Wempe, ab 1.595 € ©Hersteller Turban "Ivory Dots XL Rose" aus Neopren und Viskose von Tribbe Hats by Blanka, ab 155 Euro ©Hersteller Schultertasche "Le Teckel" aus strukturiertem Leder von Alaia, ab 2.200 € über net-a-porter ©Hersteller

Farblich zeigt sich der Ton als sehr helles, warmes Off-White mit feinem Grau-Beige-Unterton. Ein weiches, freundliches Weiß, das weder kühl noch steril wirkt. Oft wird es beschrieben als das Licht, das durch dünne Wolken fällt – luftig, schwebend, selbstverständlich. Diese Zurückhaltung spiegelt sich deutlich in den Modekollektionen 2026 wider. Auf den Laufstegen taucht der Farbton nicht als Akzent, sondern als Basis auf. Designer setzen auf fließende Silhouetten, reduzierte Schnitte und Materialien wie Seide, Organza, Leinen oder matte technische Stoffe. Wobei der Farbton dabei Volumen, Drapierung und Textur verstärkt, ohne sich in den Vordergrund zu drängen.

Fein plissierter Organza bei Dior gibt Struktur und eine klare Linienführung ©mireia deulofeu Sehr minimalistisch zeigt sich das Ensemble von Bevza ©Hersteller Der Hut "Lina" aus Haarfilz von Skergeth in Kooperation mit Edara und gefertigt von Mühlbauer setzt ein Statement ©Hersteller

Life-Hack Wie werden meine Sneaker wieder weiß? Leichte Verschmutzungen lassen sich mit Spülmittel und Wasser sanft abbürsten. Bei stärkeren Flecken hilft eine Paste aus Natron und weißem Essig. Die Sohlen werden mit Zahnpasta oder einem Schmutzradierer wieder strahlend weiß. Wichtig ist, die Sneaker immer an der Luft trocknen zu lassen. Profi-Tipp: Nach der Reinigung mit einem Imprägnier- bzw. Schmutzschutzspray behandeln, so bleiben sie länger sauber und lassen sich künftig leichter reinigen.

Stilspiel Wie trägt man Cloud Dancer im Alltag? Diese drei Möglichkeiten zeigen, wie vielseitig sich die Farbe kombinieren lässt.

Minimalismus Für ein monochromes Styling kombiniert man den Farbton in verschiedenen Nuancen und Materialqualitäten. Sehr gut funktioniert hier auch der Layerlook – entscheidend sind unterschiedliche Oberflächen, Transparenzen und Texturen, die dem Outfit Tiefe und Spannung verleihen. Akzente wie fließende über strukturierte Materialien, matte neben leicht glänzenden Stoffen oder bewusst eingesetzte Asymmetrien verhindern, dass der Look eindimensional wirkt.

Minimalismus bei Diotima ©Hersteller

Kontrastreich Einen modernen Twist bringt die Farbe Schwarz ins Spiel. Sie setzt klare Kontraste zum hellen Grundton, erdet das Outfit und verleiht ihm grafische Präzision. Gezielt eingesetzt – etwa in Unterteilen, Accessoires oder Schuhen – sorgt Schwarz für Spannung, zeitgemäße Coolness und eine selbstbewusste, urbane Note.

Celine zeigt, wie man Kontrast setzt ©Filippo fior/gorunway.com

Down To Earth Gestylt mit blauem Denim bekommt der Look eine moderne Frische. Entscheidend ist dabei die Wahl der Waschung: Dunkler Indigo wirkt ruhig und erwachsen und eignet sich ideal für cleane, urbane Looks, Mid-Blue-Denim erscheint frisch und zeitlos im Alltag, helle Waschungen verlangen nach klaren Schnitten, um nicht beliebig zu wirken. Strukturierter oder Raw Denim setzt gezielte Kontraste und verleiht minimalistischen Outfits zusätzliche Tiefe.

Sacai stylt "Cloud Dancer" mit Denim ©hirokazu ohara

Guter Stoff

Organza: Ist ideal für transparente Layer, verleiht dem Style Leichtigkeit und visuelle Tiefe. ©Getty Images/iStockphoto/correnta/iStockphoto Leder: Wirkt sehr cool und edgy – und setzt damit einen klaren Akzent. ©Getty Images/iStockphoto/sandr2002/iStockphoto Tweed: Das klassische Material erhält in "Cloud Dancer" einen modernen Charakter. ©Getty Images/iStockphoto/jeancliclac/iStockphoto Kaschmir: Verleiht Weiß Luxus und verstärkt seine weiche, ruhige Wirkung. ©Getty Images/iStockphoto/Olga Vasilyeva/iStockphoto Seide: Perfekte Stoffqualität mit subtiler Strahlkraft, die Outfits edle Anmutung geben. ©Getty Images/iStockphoto/minianne/iStockphoto

Style Bar Einkleiden wie Schauspielerin Elle Fanning: Wir haben ihren Look bei verschiedenen Marken nachgeshoppt.

Schauspielerin Elle Fanning präsentierte sich bereits im neuen Farbtrend "Cloud Dancer". Ihr Look ist von Bottega Veneta ©GC Images/Raymond Hall/getty images

Die amerikanische Schauspielerin Elle Fanning präsentierte sich bereits im neuen Farbtrend. Ihr Look von Bottega Veneta überzeugte durch eine klare Ton-in-Ton-Gestaltung und präzises Tailoring, das dem Auftritt Ruhe, Haltung und Präsenz verlieh.

Oversizemantel "Gaia" aus Wollgemisch von The Frankie Shop, 495 € gesehen bei My Theresa ©HerSTELLER Bundfaltenhose mit weitem Bein von Ralph Lauren ab 179 € bei Peek & Cloppenburg ©HerSTELLER Klassisches Oversize-Hemd mit aufgesetzter Brusttasche aus Baumwolle von COS, 69 €. ©HerSTELLER Krawatte aus Seide mit Streifenoberfläche von Krawatten.com, 14,95 € ©HerSTELLER Tasche "Azariah" aus Leder von Cult Gaia, 575 € ©HerSTELLER Pumps "Narissa" mit Blockabsatz aus Nappaleder von Aeyde, 345 € ©Hersteller Sonnenbrille "Ingonish" aus der Dynamic Dawn Kollektion von Silhouette, 365 € ©HerSTELLER