5 Jeans-Styles voll im Trend: So anders trägt man Denim jetzt

Sie glauben, Sie hätten in Sachen Denim eh schon alles gesehen und getragen? Da irren Sie sich gewaltig! Der gute Stoff überrascht uns doch tatsächlich immer wieder und versteht es perfekt, sich neu zu erfinden. Mit neuen Silhouetten, neuen Details, neuen Waschungen, neuen Proportionen, neuen Trendbegriffen, die den vertrauten Modeklassiker überraschend anders erscheinen lassen.

Denim ist kein kurzlebiger Hype, Denim ist ein Dauerbrenner, ein verlässlicher Begleiter, der Saison für Saison mit kleinen Veränderungen aufwartet. Denim steht für Alltagstauglichkeit und Stilbewusstsein zugleich, mal lässig, mal „angezogener“, immer cool, immer herrlich unaufgeregt. Und gerade weil er einem so vertraut erscheint, wirken ungewöhnliche Interpretationen umso spannender. Das neue Blau Was also bringt uns der Sommer in Sachen Blue Jeans? Überraschend feiern Röhren ein Comeback – allerdings moderner interpretiert und weniger knalleng. Gleichzeitig bleiben weite Schnitte ein zentraler Trend, vor allem bei Designer-Denim. Miniröcke setzen Akzente, während bei Waschungen die Extreme dominieren: sehr hell oder tiefdunkel.

Persönlich ziehe ich schmale Silhouetten dem ganz großen Volumen vor – auch wenn meine eigene Denimliebe in den letzten Jahren deutlich weiter geworden ist. Worauf ich gut verzichten kann: Löcher, Risse und Razor-Cuts. Und diese leggingsengen Modelle mit Rissen für Männer? Die würde ich am liebsten strengstens verbieten.

5 Denim-Styles

Transparent.

Wird sich das durchsetzen? Sind durchsichtige Denimstoffe mehr als nur ein flüchtiger Trend? In der aktuellen Haute-Couture-Kollektion von Chanel, entworfen vom Kreativgenie Matthieu Blazy, verschmelzen robuste Denimcodes mit hauchzarter Leichtigkeit. Schimmernd und fast schwerelos. ©Getty Images/Peter White/Getty Images

Weit. Weite Jeans sind natürlich viel entspannter als enge, auch ich habe mich längst umgewöhnt. Lieblingslook: Kombi mit weißer Bluse bei Stella McCartney. ©EPA/MOHAMMED BADRA

Kurzer Rock.

Jonathan Anderson spielt für Dior mit Proportionen und verbindet Denim-Lässigkeit mit couturiger Exzentrik. Die Jacke hätt’ ich übrigens selber gern. ©alessandro Lucioni,

Anzughose.

Jeans können auch Tailoring und wirken dann fast schon elegant und so richtig „angezogen“. Aus schwarzem Denim, mit klarer Bügelfalte. Look von COS. ©Hersteller