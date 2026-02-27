Eine Frau trägt einen tief ausgeschnittenen schwarzen Blazer, einen Jeansrock und einen auffälligen schwarzen Hut auf einem Laufsteg.
5 Jeans-Styles voll im Trend: So anders trägt man Denim jetzt

Denim-Update: Neue Saison, neue Schnitte, neue Looks.

27.02.26

Sie glauben, Sie hätten in Sachen Denim eh schon alles gesehen und getragen? Da irren Sie sich gewaltig! 

Der gute Stoff überrascht uns doch tatsächlich immer wieder und versteht es perfekt, sich neu zu erfinden. Mit neuen Silhouetten, neuen Details, neuen Waschungen, neuen Proportionen, neuen Trendbegriffen, die den vertrauten Modeklassiker überraschend anders erscheinen lassen.

Denim ist kein kurzlebiger Hype, Denim ist ein Dauerbrenner, ein verlässlicher Begleiter, der Saison für Saison mit kleinen Veränderungen aufwartet. 

Denim steht für Alltagstauglichkeit und Stilbewusstsein zugleich, mal lässig, mal „angezogener“, immer cool, immer herrlich unaufgeregt. Und gerade weil er einem so vertraut erscheint, wirken ungewöhnliche Interpretationen umso spannender. 

Das neue Blau 

Was also bringt uns der Sommer in Sachen Blue Jeans? Überraschend feiern Röhren ein Comeback – allerdings moderner interpretiert und weniger knalleng. Gleichzeitig bleiben weite Schnitte ein zentraler Trend, vor allem bei Designer-Denim. Miniröcke setzen Akzente, während bei Waschungen die Extreme dominieren: sehr hell oder tiefdunkel.

Persönlich ziehe ich schmale Silhouetten dem ganz großen Volumen vor – auch wenn meine eigene Denimliebe in den letzten Jahren deutlich weiter geworden ist. Worauf ich gut verzichten kann: Löcher, Risse und Razor-Cuts. Und diese leggingsengen Modelle mit Rissen für Männer? Die würde ich am liebsten strengstens verbieten.

5 Denim-Styles

Ein Model mit lockigen Haaren trägt ein transparentes weißes Top und durchsichtige Jeans, am Laufsteg umgeben von großen, bunten Pilzen.

Transparent. 
Wird sich das durchsetzen? Sind durchsichtige Denimstoffe mehr als nur ein flüchtiger Trend? In der aktuellen Haute-Couture-Kollektion von Chanel, entworfen vom Kreativgenie Matthieu Blazy, verschmelzen robuste Denimcodes mit hauchzarter Leichtigkeit. Schimmernd und fast schwerelos.

Frau mit weißer Bluse und weiter Jeans läuft mit brauner Tasche über einen Laufsteg.

Weit.

Weite Jeans sind natürlich viel entspannter als enge, auch ich habe mich längst umgewöhnt. Lieblingslook: Kombi mit weißer Bluse bei Stella McCartney.

Eine Frau trägt einen tief ausgeschnittenen schwarzen Blazer, einen Jeansrock und einen auffälligen schwarzen Hut auf einem Laufsteg.

Kurzer Rock. 
Jonathan Anderson spielt für Dior mit Proportionen und verbindet Denim-Lässigkeit mit couturiger Exzentrik. Die Jacke hätt’ ich übrigens selber gern.

Ein Model mit dunklen Haaren trägt einen beigen Pullover, dunkle Hose aus Jeans-Stoff und hält eine schwarze Handtasche.

Anzughose. 
Jeans können auch Tailoring und wirken dann fast schon elegant und so richtig „angezogen“. Aus schwarzem Denim, mit klarer Bügelfalte. Look von COS.

Eine Frau mit Sonnenbrille präsentiert Mode mit Blazer, skinny Jeans und Stiefeln auf einem Laufsteg.

Skinny. 
Sind ja doch nicht umzubringen! Skinny Jeans lassen sich wieder blicken. Zumindest am Laufsteg von Celine. Helle Waschung, sehr reduziert, schon cool.

Isabella Klausnitzer

Über Isabella Klausnitzer

Isabella Klausnitzer ist eine der wichtigsten Trend- und Lifestyle-Journalistinnen im deutschen Sprachraum. Für die Kurier freizeit schreibt sie seit vielen Jahren, was in Sachen Mode, Stil, Kunst, Design und Lifestyle-Trends angesagt ist, und konnte sich damit eine treue Fangemeinde aufbauen. Neben ihren Trendseiten im Kurier berichtet Isabella Klausnitzer regelmäßig auch im Fernsehen über Lifestylethemen. In der Blogszene ist Isabella unter www.isatrends.at zu finden.

