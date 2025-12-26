Best Dressed in Hollywood 2025

Aus Naomi Watts wurde dieses Jahr ein Fashionvictim. Sie war Stargast in der Front Row von Ralph Lauren bis Mugler. Traumkleid von Schiaparelli bei den Golden Globes.

©REUTERS/DANIEL COLE

Transgender-Model Alex Consani punktete dieses Jahr mit experimentellen Looks (hier in Conner Ives), die aber nie beliebig wirken.

©APA/AFP/THIBAUD MORITZ

Jennifer Lawrence in Dior – sie ist Testimonial der Marke: 2025 ist ihr bestes modisches Jahr bislang, auch dank der neuen Stylistin Jamie Mizrahi.

©REUTERS/Mario Anzuoni

Gwyneth Paltrow zeigt leisen Luxus und Stilsicherheit in Perfektion auf Premierenfeiern ihres neuen Films „Marty Supreme“. Kleid: Eigenes Label Gwyn.

©APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Auf dem Laufsteg wenig beachtete Louis-Vuitton-Kleider lässt Emma Stone mit ihrer Lässigkeit auf jedem roten Teppich strahlen.

©EPA/ETTORE FERRARI

Modegespür: Sie kann sogar eine Windjacke zum Negligé tragen – an Hailey Bieber sieht fast alles gut aus. Outfit: Balenciaga.

©REUTERS/Gonzalo Fuentes

Demi Moore war die Red-Carpet-Queen bei Globes bis Oscars. Klare Linien und starke Silhouetten sind ihr Markenzeichen.

©REUTERS/Lisi Niesner

Jacob Elordi (natürlich in Bottega Veneta, er ist Markenbotschafter): Das Fashionvorbild zeigt, dass Mode für junge Männer weder laut noch ironisch sein muss.

©EPA/MARIO GUZMAN

Colman Domingo zeigt, wie spielerisch und elegant zugleich Herrenmode sein kann. Stickereien, starke Farben, Volumen - der Schauspieler ist dabei.

©APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MANOLI FIGETAKIS

Auf ihn ist Verlass: Brad Pitt zeigt ausgefallen-funktionierende Looks, die inspirieren.