Best Dressed in Hollywood 2025
Showbiz-Persönlichkeiten, die 2025 mit Stilsicherheit, müheloser Eleganz und Modeinstinkt überzeugten.
Aus Naomi Watts wurde dieses Jahr ein Fashionvictim. Sie war Stargast in der Front Row von Ralph Lauren bis Mugler. Traumkleid von Schiaparelli bei den Golden Globes.
Transgender-Model Alex Consani punktete dieses Jahr mit experimentellen Looks (hier in Conner Ives), die aber nie beliebig wirken.
Jennifer Lawrence in Dior – sie ist Testimonial der Marke: 2025 ist ihr bestes modisches Jahr bislang, auch dank der neuen Stylistin Jamie Mizrahi.
Gwyneth Paltrow zeigt leisen Luxus und Stilsicherheit in Perfektion auf Premierenfeiern ihres neuen Films „Marty Supreme“. Kleid: Eigenes Label Gwyn.
Auf dem Laufsteg wenig beachtete Louis-Vuitton-Kleider lässt Emma Stone mit ihrer Lässigkeit auf jedem roten Teppich strahlen.
Modegespür: Sie kann sogar eine Windjacke zum Negligé tragen – an Hailey Bieber sieht fast alles gut aus. Outfit: Balenciaga.
Demi Moore war die Red-Carpet-Queen bei Globes bis Oscars. Klare Linien und starke Silhouetten sind ihr Markenzeichen.
Jacob Elordi (natürlich in Bottega Veneta, er ist Markenbotschafter): Das Fashionvorbild zeigt, dass Mode für junge Männer weder laut noch ironisch sein muss.
Colman Domingo zeigt, wie spielerisch und elegant zugleich Herrenmode sein kann. Stickereien, starke Farben, Volumen - der Schauspieler ist dabei.
Auf ihn ist Verlass: Brad Pitt zeigt ausgefallen-funktionierende Looks, die inspirieren.
