US-ENTERTAINMENT-MOVIE-A24
Lifestyle

Best Dressed in Hollywood 2025

Showbiz-Persönlichkeiten, die 2025 mit Stilsicherheit, müheloser Eleganz und Modeinstinkt überzeugten.

Christina Michlits

von Christina Michlits

26.12.25

Aus Naomi Watts wurde dieses Jahr ein Fashionvictim. Sie war Stargast in der Front Row von Ralph Lauren bis Mugler. Traumkleid von Schiaparelli bei den Golden Globes.

82nd Golden Globe Awards in Beverly Hills
©REUTERS/DANIEL COLE

Transgender-Model Alex Consani punktete dieses Jahr mit experimentellen Looks (hier in Conner Ives), die aber nie beliebig wirken.

FASHION-FRANCE-WOMEN-BOF500-GALA
©APA/AFP/THIBAUD MORITZ

Jennifer Lawrence in Dior – sie ist Testimonial der Marke: 2025 ist ihr bestes modisches Jahr bislang, auch dank der neuen Stylistin Jamie Mizrahi. 

Academy of Motion Picture Arts and Sciences 16th Governors Awards
©REUTERS/Mario Anzuoni

Gwyneth Paltrow zeigt leisen Luxus und Stilsicherheit in Perfektion auf Premierenfeiern ihres neuen Films „Marty Supreme“. Kleid: Eigenes Label Gwyn.

US-ENTERTAINMENT-MOVIE-A24
©APA/AFP/FREDERIC J. BROWN

Auf dem Laufsteg wenig beachtete Louis-Vuitton-Kleider lässt Emma Stone mit ihrer Lässigkeit auf jedem roten Teppich strahlen.

Bugonia Premiere - 82nd Venice Film Festival
©EPA/ETTORE FERRARI

Modegespür: Sie kann sogar eine Windjacke zum Negligé tragen – an Hailey Bieber sieht fast alles gut aus. Outfit: Balenciaga.

Yves Saint Laurent Womenswear Spring/Summer 2026 collection show during Paris Fashion Week
©REUTERS/Gonzalo Fuentes

Demi Moore war die Red-Carpet-Queen bei Globes bis Oscars. Klare Linien und starke Silhouetten sind ihr Markenzeichen.

Europe premiere of television series "Landman" in Berlin
©REUTERS/Lisi Niesner

Jacob Elordi (natürlich in Bottega Veneta, er ist Markenbotschafter): Das Fashionvorbild zeigt, dass Mode für junge Männer weder laut noch ironisch sein muss. 

Guillermo del Toro presents his film 'Frankenstein' in Mexico City
©EPA/MARIO GUZMAN

Colman Domingo zeigt, wie spielerisch und elegant zugleich Herrenmode sein kann. Stickereien, starke Farben, Volumen - der Schauspieler ist dabei.

US-"DEAD-MAN'S-WIRE"-NEW-YORK-SCREENING
©APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/MANOLI FIGETAKIS

Auf ihn ist Verlass: Brad Pitt zeigt ausgefallen-funktionierende Looks, die inspirieren.

FILE PHOTO: "F1: The Movie" European premiere in London
©REUTERS/Maja Smiejkowska
(kurier.at, mich)  |  Stand:
Christina Michlits

Über Christina Michlits

Hat Theater-, Film- und Medienwissenschaften studiert. Nach Kennenlernen des Redaktionsalltags bei Profil und IQ Style, ging es unter anderem zu Volume und dem BKF. Seit 2010 bei KURIER für die Ressorts Lebensart und Freizeit tätig. Schwerpunkte: Mode, Design und Lifestyle-Trends.

Mehr von Christina

Kommentare