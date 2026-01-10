Tipps von Profi-Friseur Steinmetz: So gelingt die Ballfrisur

Die Ballsaison ist bereits in vollem Gange – besonders junge Menschen entdecken die festlichen Tanzveranstaltungen neu für sich. Das ist Hannes Steinmetz, Geschäftsführer des Wiener Steinmetz-Bundy Privatsalons, der heuer die Debütantinnen des Wiener Philharmonikerballs frisiert, aufgefallen: „Bälle erleben dank der Jungen eine Renaissance – und mit ihnen verändern sich Mode, Styling und natürlich auch die Frisur.“

Trend-Frisuren In den vergangenen Jahren war noch der sogenannte „Big Hair“-Style aus den 60er-Jahren im Trend. Diese Zeiten sind vorbei. Heuer dominieren natürliche, mühelos wirkende Frisuren, bei denen kleine Köpfe, Bewegung im Haar und fast unfrisiert wirkende Akzente im Undone-Stil im Vordergrund stehen. Wer will, kann sie mit Haarschmuck aufpeppen – den gibt es mittlerweile in vielen Friseur-Salons direkt zu kaufen.

Dieses Jahr im Trend: Locker-lässige Hochsteckfrisuren. ©Steinmetz-Bundy Privatsalon / Gilbert Novy

Auch Hochsteckfrisuren sind weiterhin beliebt, aber in einer lockeren Variante, etwa als „kleiner, lässiger Chignon am Oberkopf“. Aber wie erkennt eine Ballbesucherin, ob ihr die Frisur auch steht? Der Profi rät im ersten Schritt, ein Foto des geplanten Outfits zum Friseur-Termin mitzubringen. Inspiration können auch die Frisuren von Prominenten bieten, etwa bei den Oscars oder den Golden Globes. „Ich freue mich, wenn Kundinnen Fotos von ihren Lieblingslooks mitbringen – das macht die Beratung einfacher“, sagt Steinmetz.

Ideale Frisur für jene, die das Tanzbein schwingen wollen. ©WOLFGANG HIRT PHOTOGRAPHY

Gesichtsform entscheidet Daneben kommt es auch auf die Gesichtsform, den Haaransatz sowie auf die Form der Ohren der Trägerin an. „Ein strenger Sleek Look eignet sich für Frauen mit kleinen, zarten Ohren. Bei Frauen mit größeren Ohren wirkt diese Frisur nicht so vorteilhaft“, weiß Steinmetz. Ballbesucherinnen mit langen Haaren rät der Profi meist zu einer Hochsteckfrisur: „Sie ist ideal für all jene, die viel tanzen wollen.“ Für Kurzhaarschnitte bietet sich eine elegante Gatsby-Frisur im Stil der 20er-Jahre an: „Kombiniert mit Smokey Eyes, wird der Look perfekt.“

Undone-Look für viel Bewegung im Haar. ©Gilbert Novy/Steinmetz-Bundy Privatsalon / Gilbert Novy

Ballfrisur schützen Damit alles an Ort und Stelle bleibt, empfiehlt der Friseur, die Frisur vor dem Anziehen mit einem Seidentuch zu schützen. Wenn Platz in der Handtasche ist, kann man für den Notfall Haarnadeln und einen kleinen Haarspray einstecken. Eine Woche vor dem Event ist es wichtig, sicherzugehen, dass die Haarspitzen gesund aussehen und der Schnitt in Form ist. Sind unerwünschte graue Haare oder Nachwuchs sichtbar? Wenn nicht, bleibt noch Zeit für eine Färbung oder Tönung. Am Tag vor dem Ball die Haare waschen? Am großen Tag selbst sollte das Haar nur noch gewaschen und gepflegt werden, bevor das Styling finalisiert wird. Der Mythos, dass die Haare bereits am Tag vor dem Ballbesuch gewaschen werden sollen, stimmt nicht, sagt Steinmetz: „Damals waren die Shampoos anders beschaffen. Viele fühlen sich zudem wohler, wenn die Haare am Tag der Veranstaltung frisch gewaschen sind.“