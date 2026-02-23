Prinzessin Kate und Co. bei den BAFTAs: Diese Kleider fielen auf

Für die 79. Verleihung der British Academy Film Awards warfen sich die Promis in Schale. Ein Mode-Highlight war mit Sicherheit die Robe von Prinzessin Catherine. Sie kam in einer märchenhaften, rosa Gucci-Chiffon-Robe, die sie bereits vor sieben Jahren bei einem Women-in-Finance-Dinner öffentlich präsentiert hatte. Um ihre Taille trug sie einen bordeauxfarbenen Gürtel, der farblich zu Williams Samt-Jackett passte.

Ein Hingucker war auch das transparente Spitzen-Kleid von Schauspielerin Jenna Coleman (bekannt aus der Netflix-Serie "Sandman"), kreiert von Giorgio Armani Privé. Rei Ami und Audry Nuna, die Sängerinnen aus dem Film "KPop Demon Hunters", fielen mit ihren spektakulären Outfits ebenso auf. Erstere entschied sich für ein Korsett-Kleid, Audrey Nuna zeigte sich im voluminösen Rock mit Hundemotiv.