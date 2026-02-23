Prinzessin Kate und Co. bei den BAFTAs: Diese Kleider fielen auf
Elegante Roben, Glitzer und Transparenz: Was die Promis bei der Verleihung der BAFTA-Awards trugen.
Für die 79. Verleihung der British Academy Film Awards warfen sich die Promis in Schale. Ein Mode-Highlight war mit Sicherheit die Robe von Prinzessin Catherine. Sie kam in einer märchenhaften, rosa Gucci-Chiffon-Robe, die sie bereits vor sieben Jahren bei einem Women-in-Finance-Dinner öffentlich präsentiert hatte. Um ihre Taille trug sie einen bordeauxfarbenen Gürtel, der farblich zu Williams Samt-Jackett passte.
Ein Hingucker war auch das transparente Spitzen-Kleid von Schauspielerin Jenna Coleman (bekannt aus der Netflix-Serie "Sandman"), kreiert von Giorgio Armani Privé. Rei Ami und Audry Nuna, die Sängerinnen aus dem Film "KPop Demon Hunters", fielen mit ihren spektakulären Outfits ebenso auf. Erstere entschied sich für ein Korsett-Kleid, Audrey Nuna zeigte sich im voluminösen Rock mit Hundemotiv.
Neben bekannten Gesichtern tauchten auch einige seltene Gäste auf. Darunter etwa Monica Bellucci. Vor über zehn Jahren präsentierte sie sich zuletzt am roten Teppich der BAFTA Awards. Sie wählte eine Kreation von Stella McCartney mit Meerjungfrauen-Silhouette. Weitere Bilder finden Sie in der Bildergalerie (siehe unten).
Die spannendsten Looks bei den BAFTAs 2026 zum Durchklicken
Designerin Vera Wang kam im Schwarz-Weiß-Look. Das Outfit kreierte sie selbst.©EPA/TOLGA AKMEN
Jenna Coleman erschien im transparenten Kleid von Giorgio Armani Privé.©REUTERS/Isabel Infantes
Lady in Red: Kate Hudson in Prada.©EPA/TOLGA AKMEN
Kerry Washington bezaubert in einer navyblau-funkelnden Robe von Prada.©EPA/TOLGA AKMEN
Kirsten Dunst ehrte mit ihrem Outfit den verstorbenen Modedesigner Valentino Garavani. An ihrer Seite: Ehemann Jesse Plemons.©REUTERS/Isabel Infantes
Sängerin Rei Ami in einem pompösen Kleid von der Brautkleid-Designerin Jasmin Erbas©EPA/TOLGA AKMEN
Erin Doherty von der Hit-Serie The Adolescence in einem spektakulären, blauen Kleid von Louis Vuitton.©EPA/TOLGA AKMEN
Emma Stone in einem schwarzen Neckholder-Kleid von Louis Vuitton.©EPA/TOLGA AKMEN
Sängerin und Rapperin Audrey Nuna in einem Kleid mit Hunde-Motiv von Thom Browne.©APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Es funkelt: Filmregisseurin Chloe Zhao in einem goldenen Kleid von Gabriela Hearst.©EPA/TOLGA AKMEN
Aimee Lou Wood (bekannt aus The White Lotus) in einem pinken Kleid von Emilia Wickstead.©EPA/TOLGA AKMEN
Teyana Taylor von der Serie "All's Fair" in Burberry von Kreativdirektor Daniel Lee.©EPA/TOLGA AKMEN
Sängerin Rei Ami und Audrey Nuna wurden©EPA/TOLGA AKMEN
Prinzessin Kate in einer rosafarbenen Robe von Gucci. Sie trug das Kleid bereits 2019. An ihrer Seite: Prinz William.©APA/AFP/POOL/JAIMI JOY
Leonardo DiCaprio im Smoking von Dior.©APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Maggie Gyllenhaal trägt ein Alexander-McQueen-Kleid aus dem Jahr 2015.©EPA/TOLGA AKMEN
Alan Cumming im türkisweißen Rock und schwarzen Blazer.©EPA/TOLGA AKMEN
Gillian Anderson in einem Tüllkleid von Roksanda.©EPA/TOLGA AKMEN
Monica Bellucci in einer Kreation von Stella McCartney.©EPA/TOLGA AKMEN
Alicia Vikander in einem funkelnden Kleid von Louis Vuitton.©APA/AFP/ADRIAN DENNIS
Jessie Buckley, bekannt aus dem Film "Hamnet", in Chanel.©REUTERS/Isabel Infantes
