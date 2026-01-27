Vom Ball zum Ball: Angesagte Sportschuhe und Feines für den Ball

Längst hat der Berg die Städte erobert, denn wie heißt es so schön: Wenn der Prophet nicht zum Berg kommt, muss der Berg zum Propheten kommen. Und der erobert in Form von Schuhmodellen, die früher Berg- und Leistungssportlern wie Basketballern oder Fußballern vorbehalten waren, den Asphalt.

Sporty: Dior stylt im Sommer Bootsschuhe im College-Style zu Denims und Krawatte ©Hersteller

Ein Stil, der gerade rechtzeitig zur Saison und zum Wetter passt, denn Schuhe mit Gummisohlen sind die besten Begleiter, wenn es draußen nass ist. Sport- und Outdoor-inspirierte Modelle im Gorpcore-Style setzen funktionale Akzente und werden meist aus wettertauglichen Materialien wie Glattleder, Nubuk und Gore-Tex gefertigt, bei manchen Labels kommt auch recycelter Kunststoff zum Einsatz. Die neuen Schuhstyles sind von Retro-Klassikern wie T-Toe-Silhouetten, den klassischen Fußball- und Trainingsschuhen der 1980er-Jahre, inspiriert und reichen bis zu schlichten, futuristischen High-Tech-Designs.

Robuster Hiking-City-Sneaker von Huckberry, 150 € ©Hersteller

Aber nicht alle Sportschuhmodelle überdauern Saisonen, obwohl sie längst salonfähig sind und nahezu zu jedem Outfit passen, von Jeans über Businesshosen bis zu Jogpants. Nur ikonische Designs von adidas, Nike & Co kommen nie aus der Mode und werden im Winter gerne in gedeckten Farbtönen wie Schwarz, Grau oder Dunkelbraun getragen. Deshalb zeigen sich viele Klassiker jetzt mit neuem Gesicht: Die Sportlabels haben unterschiedliche Stile und Funktionen fusioniert und neue Trendmodelle kreiert.

Die hitverdächtigen unisex Gummi-Loafers 1906L von New Balance, 140 € ©Hersteller

Aus trittfesten und bequemen Trekking-Sneakern entwickelten einige Labels alltagstaugliche, leichtere City-Modelle, die nicht nur funktional und sportlich sind, sondern mit Details wie Schnürungen, Mesh-Einsätzen und klobigen Sohlen zum trendigen Fashion-Statement im Alltag werden. Basketball-inspirierte Modelle gehören zu den fixen Accessoires in den meisten Schuhregalen.

Der Air Max 90 Premium von Nike, 159,99 € ©Hersteller

So nimmt der neue Nike Air Max an klassischen Bergschuhen aus Rauleder Anleihe und zeigt sich in braunem Velours mit dicker Gummisohle. Und weil heuer auch der Millennium-Stil wieder angesagt ist, hat Nike seinen Klassiker, den Total 90, aus der Kollektion von 2000 neu interpretiert: die einstigen Fußballnoppen wurden durch eine flache Gummisohle ersetzt, das Leder durch glänzendes Metallic-Silberleder – womit er sogar balltauglich wäre – auf dem Parkett.

Neuauflage vom Sneaker Superstar II von adidas, 120 € ©Hersteller

Vom Kletterschuh zum City-Loafer Auch adidas interpretiert seine Klassiker immer wieder mal neu: Der Superstar II kommt mit neuer Sohle und verschiedenen Farben und zeigt sich wie der ikonische Samba in Varianten aus Ponyhaar mit Leoprint. Sogar Kletterschuhe müssen als Ideenspender für City-Sneakers herhalten: So sieht man die schlanken, schmalen, funktionalen Rauledermodelle, umgesetzt mit asphalttauglicher Sohle, etwa bei dem französischen Skateboard-Label Village.

Im Stil von Kletterschuhen von Village, 120 € ©Hersteller

Die Idee der Hybrid-Modelle wird aktuell auch in einem trendverdächtigen Modell von New Balance deutlich. Ein Sneaker im Loafer-Stil, der den angesagten Schuhstil einmal in umgekehrter Richtung interpretiert hat: Die Form eines klassischen Lederschuhs wird in einen Schlüpfer im Turnschuhstil mit gedoppelter Gummisohle und Kunststoff-Mesh umgesetzt. Auch COS setzt auf Loafers und macht aus dem Trendmodell einen citytauglichen, robusten Allrounder, der sogar aufs Parkett passen würde.

Prada und Dior lassen sich bei diesem Trend wiederum von funktionalen Fußball- oder Bergschuhen inspirieren. Das Ergebnis sind funktionale Schuhe, die die Grenzen zwischen Sportswear und High-Fashion verschieben.

Gelackt: Leonardi DiCaprio zeigte einen kompletten Dior-Look am Red Carpet der Golden Globes ©Kevin Mazur/Getty Images

So setzt Dior im Sommer auf grungigen College-Style und Bootsschuhe, die schon in den 1980er-Jahren gerne getragen wurden. In feinem Nubuk-Leder mit Gummisohle sind sie allwettertauglich und mit feiner Ledersohle perfekt für den Ball. Denn wer am Ball tanzen will, braucht trockenes Pflaster unter den Sohlen. Und entsprechendes Schuhwerk mit Ledersohlen.

Mit zwei seitlichen Schnallen von Boss, 999 €, über https://peek-cloppenburg.at ©Hersteller

Lack und Leder am Parkett Bei einigen Labels gibt es Abendschuhe mit hohen Absätzen, wie sie Tänzer im 17. und 18. Jahrhundert, auf den Hofbällen trugen. Auch bei diesem Modeaccessoire zeigte sich, dass die Entwicklung der Schuhform der kulturellen Entwicklung der Tanzstile folgte und Herren-Ballschuhe bequemer, leichter und vor allem auch flacher wurden, je nachdem, welche Tänze in Mode waren.

Lackschuhe Blücher von Ludwig Reiter, 598 € ©Hersteller

Wer gerne Walzer tanzt, sollte Blockabsätze mit einer Höhe von zwei bis drei Zentimetern tragen. Für Salsa und Cha-Cha-Cha sind Absätze von etwa vier Zentimetern Höhe ideal, da man sich damit besser drehen kann.

Tanzschuh aus Nappaleder mit 4-Zentimeter-Absatz von Werner Kern, 189 € ©Hersteller

Beliebt sind Modelle, die aus den klassischen Formen der Schnürschuhe hervorgingen, eine Sohle aus rauem Veloursleder haben und von Labels wie Dior bis zu Ludwig Reiter designt werden. Sie sorgen auch bei Stars wie Leonardo DiCaprio, etwa am Red Carpet der Golden Globes, für einen glänzenden Auftritt. Besonders Lackleder ist am Fuß wieder en vogue.

Loafer aus Glanzleder von COS, 199 € ©Hersteller

Wer sich nicht für Schnürer begeistern kann, setzt auf Loafers, etwa bei COS oder auf seitliche Schnallen wie von Boss.

Flacher Schnürer aus Lackleder von crockett & jones, bei Kaufhaus Steffl, 450 € ©Hersteller