Horoskop der Woche: Löwen neigen zur Selbstüberschätzung

Die Sterne stehen günstig, auch anspruchsvolle Vorhaben gelingen besser als erwartet. Unterstützung kommt zur rechten Zeit. In der Liebe ist Sensibilität gefragt – kleine Gesten wirken besonders stark.

Tipp der Woche: Vertrauen Sie auf leise Signale.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Achten Sie bewusst auf inneren Hausfrieden. Themen, die zuletzt gut funktioniert haben, sollten nicht leichtfertig verdrängt werden. Jetzt ist es wichtig, dranzubleiben und Erfolge weiterzuentwickeln. Freundliche Impulse von außen tun gut – lassen Sie sie zu.

Tipp der Woche: Pflegen Sie, was sich bewährt hat.