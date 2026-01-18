Horoskop der Woche: Löwen neigen zur Selbstüberschätzung
HOROSKOP FÜR 18.01. - 25.01.2026
HOROSKOP FÜR 18.01. - 25.01.2026
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Es ist Zeit, Ordnung in berufliche Angelegenheiten zu bringen. Klare Strukturen erleichtern Entscheidungen und schaffen Respekt. Auch im Liebesleben können Verlässlichkeit und Beständigkeit wachsen.
Tipp der Woche: Struktur schafft Vertrauen.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Räumen Sie gründlich auf – innerlich wie äußerlich. Unerledigte Aufgaben sollten jetzt konsequent abgearbeitet werden. So vermeiden Sie unnötigen Druck. In Beziehungen ist Verlässlichkeit besonders gefragt.
Tipp der Woche: Erst abschließen, dann Neues beginnen.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Die Sterne stehen günstig, auch anspruchsvolle Vorhaben gelingen besser als erwartet. Unterstützung kommt zur rechten Zeit. In der Liebe ist Sensibilität gefragt – kleine Gesten wirken besonders stark.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie auf leise Signale.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Achten Sie bewusst auf inneren Hausfrieden. Themen, die zuletzt gut funktioniert haben, sollten nicht leichtfertig verdrängt werden. Jetzt ist es wichtig, dranzubleiben und Erfolge weiterzuentwickeln. Freundliche Impulse von außen tun gut – lassen Sie sie zu.
Tipp der Woche: Pflegen Sie, was sich bewährt hat.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Übertreiben Sie es momentan nicht. Zu viel Tempo und Daueraktivität erhöhen nur den Stresspegel. Reduzieren Sie Ihr Pensum und gönnen Sie sich bewusste Pausen. In der Liebe bleibt es weitgehend ruhig, kleinere Reibungen lassen sich leicht klären.
Tipp der Woche: Weniger Einsatz bringt mehr Ausgleich.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihre Energie ist solide, aber nicht unbegrenzt. Achten Sie darauf, Ihre Kräfte sinnvoll einzuteilen und sich nicht in Nebensächlichkeiten zu verlieren. Ordnung schaffen – auch auf dem Schreibtisch – wirkt befreiend. Bewegung bringt neuen Schwung.
Tipp der Woche: Struktur spart Kraft.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Das Arbeitsklima kann zeitweise angespannt sein. Bleiben Sie sachlich und vermeiden Sie emotionale Machtspiele. Wer ruhig bleibt, behält die Kontrolle. Auch in Beziehungen ist es ratsam, Umsicht walten zu lassen.
Tipp der Woche: Gelassenheit ist Ihr stärkster Schutz.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Ein positiver Trend trägt Sie nach oben, vieles fällt leichter als sonst. Dennoch ist Vorsicht geboten: Überschätzen Sie sich nicht. Ein wenig Bodenhaftung hilft, langfristig stabil zu bleiben – beruflich wie privat.
Tipp der Woche: Erfolg wächst mit Maß und Augenmaß.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Angesammelte Aufgaben drängen nach Erledigung. Jetzt ist der richtige Moment, liegen Gebliebenes aufzuarbeiten. Wer strukturiert vorgeht, verschafft sich wertvollen Freiraum. Ihre Fähigkeiten werden dabei klar sichtbar.
Tipp der Woche: Erledigen Sie Altlasten – sie blockieren mehr als gedacht.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Ganz leicht fällt Ihnen diese Woche wenig. Umso wichtiger ist es, Entscheidungen nicht aufzuschieben. Ihr diplomatisches Geschick hilft, Spannungen zu lösen. Auch in der Liebe ist ein klärendes Gespräch förderlich.
Tipp der Woche: Klarheit bringt Erleichterung.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Die Zeit ist günstig für kreative Projekte und persönliche Weiterentwicklung. Inspiration fließt, auch Hobbys bereiten Freude. Erfolge zeigen sich – selbst wenn sie nicht sofort greifbar sind. Vertrauen Sie Ihrem Weg.
Tipp der Woche: Würdigen Sie auch stille Fortschritte.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Treten Sie einen Gang zurück. Erholung ist jetzt wichtiger als Aktionismus. Der Alltag bringt genug Anforderungen mit sich – zusätzliche Belastung ist nicht nötig. Nähe und Wärme im privaten Umfeld geben Kraft.
Tipp der Woche: Pausen sind keine Zeitverschwendung.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
