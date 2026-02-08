Horoskop der Woche: Wassermänner sollten jetzt nichts überstürzen

Teilen Sie Ihre Kraft gut ein. Erholung ist wichtiger als ständiges Leistungsstreben. Sportlich gilt Maßhalten, emotional dürfen Sie großzügig sein. Aufmerksamkeit und Zuwendung vertiefen Beziehungen.

Tipp der Woche: Achten Sie bewusst auf Ihre Grenzen – sie schützen Ihre Energie.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Diese Woche fordert Sie heraus, alte Muster zu hinterfragen und neue Blickwinkel einzunehmen. Unklarheiten oder Müdigkeit können auftreten, besonders wenn Sie zu viel auf einmal wollen. Für manche beginnt jetzt eine Phase des Neubeginns – vor allem, wenn der Aszendent im Widder liegt. Geduld ist gefragt, nicht Tempo.

Tipp der Woche: Reduzieren Sie bewusst Ihr Pensum – Klarheit entsteht durch Pausen