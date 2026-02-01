Horoskop der Woche: Unerwartete Wendungen für Stiere

Vieles fügt sich harmonisch zusammen, besonders im beruflichen Bereich eröffnen sich neue, vielversprechende Perspektiven. Wer aufmerksam bleibt, erkennt Chancen, die sich oft leise und unerwartet zeigen.

Tipp der Woche: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl – es weist Ihnen den richtigen Weg.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Derzeit stehen die Sterne besonders günstig für Sie und verleihen Ihnen neuen Schwung. Vor allem im beruflichen Bereich eröffnen sich interessante Chancen, bei denen sich Engagement lohnt. Rund um Ihren Geburtstag am 21. März könnte es allerdings etwas unübersichtlich werden – umso wichtiger ist es, den Überblick zu bewahren und Prioritäten zu setzen.

Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer Energie, aber treffen Sie Entscheidungen nicht im Eiltempo.