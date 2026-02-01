Horoskop der Woche: Unerwartete Wendungen für Stiere
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 02.02. - 08.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Verlockende Angebote und vielversprechende Aussichten wecken Ihre Begeisterung. Dennoch ist Vorsicht geboten: Prüfen Sie alles gründlich, bevor Sie sich festlegen. Leidenschaft ist gut, sollte aber von Vernunft begleitet werden.
Tipp der Woche: Erst prüfen, dann entscheiden.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihr Leben läuft derzeit auf Hochtouren. Es fällt Ihnen nicht immer leicht, den Fokus zu behalten. Mit innerer Distanz und Gelassenheit gelingt es Ihnen jedoch, den Überblick zu wahren. In Herzensdingen helfen ruhige Gespräche mehr als große Gesten.
Tipp der Woche: Weniger Reiz, mehr Ruhe bringt Klarheit.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Vieles fügt sich harmonisch zusammen, besonders im beruflichen Bereich eröffnen sich neue, vielversprechende Perspektiven. Wer aufmerksam bleibt, erkennt Chancen, die sich oft leise und unerwartet zeigen.
Tipp der Woche: Hören Sie auf Ihr Bauchgefühl – es weist Ihnen den richtigen Weg.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Derzeit stehen die Sterne besonders günstig für Sie und verleihen Ihnen neuen Schwung. Vor allem im beruflichen Bereich eröffnen sich interessante Chancen, bei denen sich Engagement lohnt. Rund um Ihren Geburtstag am 21. März könnte es allerdings etwas unübersichtlich werden – umso wichtiger ist es, den Überblick zu bewahren und Prioritäten zu setzen.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer Energie, aber treffen Sie Entscheidungen nicht im Eiltempo.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Diese Woche bringt Bewegung und eine gewisse Spannung mit sich. Der Alltag verläuft nicht immer wie geplant, dafür halten die Sterne einige überraschende Wendungen für Sie bereit. Ihre wichtigste Aufgabe besteht nun darin, flexibel zu bleiben und Veränderungen nicht als Störung, sondern als Chance zu begreifen.
Tipp der Woche: Je offener Sie reagieren, desto leichter fügt sich alles.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihre Sehnsüchte sind momentan ein starker Antrieb. Gleichzeitig besteht die Gefahr, sich zu sehr treiben zu lassen. Statt impulsiv zu handeln, empfiehlt es sich, klare Ziele zu formulieren und konkrete Pläne zu verfolgen. Objektivität hilft Ihnen, auf Kurs zu bleiben.
Tipp der Woche: Schreiben Sie Ihre Ziele auf – das bringt Struktur und Ruhe..
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Jetzt ist nicht die Zeit für Wunschdenken. Die Sterne fordern eine realistische Sicht auf die Dinge. Wenn Sie Verantwortung übernehmen und entschlossen handeln, können Sie rasch Fortschritte erzielen und Ihre Position festigen.
Tipp der Woche: Mut zur Klarheit zahlt sich langfristig aus.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Mit viel Selbstvertrauen starten Sie in diese Woche. Herausforderungen nehmen Sie entschlossen an, Entscheidungen fallen Ihnen leicht. Ab der Wochenmitte sind jedoch Geduld und Ausdauer gefragt – nicht alles lässt sich sofort durchsetzen.
Tipp der Woche: Pausen sind kein Rückschritt, sondern Kraftquellen.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Eine harmonische Grundstimmung begleitet Sie. Sie treten überzeugend auf, arbeiten effizient und erledigen Verpflichtungen mit Leichtigkeit. Auch im Liebesleben haben Sie ein gutes Gespür für Situationen und Menschen.
Tipp der Woche: Nutzen Sie diese Phase, um Ordnung in offene Themen zu bringen.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Ihr Blick richtet sich nach vorne. Neue Möglichkeiten und Perspektiven rücken in den Fokus. Selbst schwierige Situationen wissen Sie geschickt zu Ihrem Vorteil zu nutzen, ohne sich entmutigen zu lassen.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrer Fähigkeit, Chancen zu erkennen.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Unterschiedliche Meinungen können schnell zu Spannungen führen. Achten Sie darauf, nicht vorschnell zu reagieren oder sich auf unklare Versprechen einzulassen. Manchmal ist Zurückhaltung die klügere Wahl.
Tipp der Woche: Schweigen kann mehr bewirken als jedes Argument.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Die Sterne stärken Sie bei Ihren Vorhaben und schenken Ihnen innere Kraft. Auch komplexe Aufgaben meistern Sie souverän, selbst wenn mehrere Dinge gleichzeitig Ihre Aufmerksamkeit verlangen. In Herzensangelegenheiten läuft es ebenfalls erfreulich.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie darauf, dass Sie mehr schaffen, als Sie denken.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
Kommentare