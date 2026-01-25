Horoskop der Woche: Kompetenz der Widder wird geschätzt

Sie neigen dazu, Dinge idealistisch zu betrachten. Diese Woche ist es wichtig, geerdet zu bleiben und auf Ihre Kräfte zu achten. Überfordern Sie sich nicht – Schonung ist manchmal der klügere Weg. Klarheit entsteht, wenn Sie Wesentliches von Nebensächlichem trennen.

Tipp der Woche: Hören Sie auf Ihren Körper – er gibt Ihnen die richtigen Signale.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Diese Woche steht ganz im Zeichen Ihrer Fähigkeiten. Sie können nun zeigen, was in Ihnen steckt – und genau das wird von Kund:innen, Kolleg:innen und Vorgesetzten wahrgenommen. Ihre Tatkraft und Entschlossenheit helfen Ihnen, Vorhaben mit Schwung voranzubringen. Ihr erfrischender Humor wirkt dabei ausgleichend und hilft, Konflikte zu entschärfen. Auch schwelende Spannungen lassen sich nun gut klären. Wichtig ist, dass Sie nicht alles allein stemmen wollen, sondern auch Unterstützung zulassen.

Tipp der Woche: Vertrauen Sie darauf, dass Anerkennung kommt – Sie müssen sie nicht einfordern.