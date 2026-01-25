Horoskop der Woche: Kompetenz der Widder wird geschätzt
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 26.01. - 01.02.2026
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Sachzwänge können Ihr Liebesleben etwas überschatten. Vieles muss organisiert und geregelt werden, doch verlieren Sie dabei nicht das Wesentliche aus den Augen. Wenn Sie Ihre freie Zeit bewusst gestalten, gewinnen Beziehungen an Tiefe. Auch beruflich sind Fortschritte möglich.
Tipp der Woche: Planen Sie Herzenszeit genauso ernsthaft wie Arbeitstermine.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Ihre Umwelt wirkt derzeit etwas unruhig. Bleiben Sie realistisch und lassen Sie sich nicht von überhöhten Erwartungen verunsichern. Gespräche mit vertrauten Menschen bringen Klarheit. Humor hilft Ihnen, Spannungen zu entschärfen.
Tipp der Woche: Ein ehrlicher Austausch ist besser als stilles Grübeln.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Sie neigen dazu, Dinge idealistisch zu betrachten. Diese Woche ist es wichtig, geerdet zu bleiben und auf Ihre Kräfte zu achten. Überfordern Sie sich nicht – Schonung ist manchmal der klügere Weg. Klarheit entsteht, wenn Sie Wesentliches von Nebensächlichem trennen.
Tipp der Woche: Hören Sie auf Ihren Körper – er gibt Ihnen die richtigen Signale.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Diese Woche steht ganz im Zeichen Ihrer Fähigkeiten. Sie können nun zeigen, was in Ihnen steckt – und genau das wird von Kund:innen, Kolleg:innen und Vorgesetzten wahrgenommen. Ihre Tatkraft und Entschlossenheit helfen Ihnen, Vorhaben mit Schwung voranzubringen. Ihr erfrischender Humor wirkt dabei ausgleichend und hilft, Konflikte zu entschärfen. Auch schwelende Spannungen lassen sich nun gut klären. Wichtig ist, dass Sie nicht alles allein stemmen wollen, sondern auch Unterstützung zulassen.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie darauf, dass Anerkennung kommt – Sie müssen sie nicht einfordern.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Der Berufsalltag fordert Sie heraus. Sie haben viel um die Ohren, der Kopf ist voller Gedanken und Aufgaben. Umso wichtiger ist es, für Ausgleich zu sorgen. Ein anregendes Gespräch, ein bewusst geplanter Freiraum oder ein kleines Vergnügen wirken jetzt wohltuend. Ein Perspektivwechsel hebt Ihre Stimmung und bringt neue Energie.
Tipp der Woche: Gönnen Sie sich etwas, das nur Ihnen gehört – ohne schlechtes Gewissen.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Saturn schaut Ihnen derzeit besonders genau auf die Finger. Das ist kein Grund zur Sorge, sondern eine Einladung zu Klarheit und Struktur. Wenn Sie Ihre Vorhaben gut planen und Prioritäten setzen, profitieren Sie nachhaltig. Im zwischenmenschlichen Bereich ist Geduld gefragt. Nicht alles muss sofort gelöst werden. Ehrlichkeit und Zuhören bringen Sie weiter.
Tipp der Woche: Weniger Worte, mehr Verlässlichkeit – das überzeugt.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Ihr Wissen, Ihre Intuition und Ihr Einfühlungsvermögen verschaffen Ihnen diese Woche Vorteile. Sie können bei wichtigen Gesprächen oder im beruflichen Umfeld Eindruck machen. Achten Sie jedoch darauf, Ihre Kräfte einzuteilen. Erholung ist essenziell, denn nur ein ausgeruhter Geist bleibt dauerhaft leistungsfähig.
Tipp der Woche: Planen Sie Pausen genauso bewusst wie Termine.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Diese Woche verlangt Ihnen einiges an Gelassenheit ab. Konkurrenzsituationen oder klärende Gespräche können auftauchen – sowohl beruflich als auch privat. Versuchen Sie, nicht jedes Wort überzubewerten. Manches ist weniger kritisch gemeint, als es zunächst wirkt.
Tipp der Woche: Ein Schritt zurück verschafft Ihnen den besseren Überblick.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Übernehmen Sie sich nicht. Sie sind engagiert und zuverlässig, doch diese Woche erinnert Sie daran, dass auch Ihre Kräfte begrenzt sind. Nehmen Sie sich bewusst Zeit für Ruhe und gemeinsames Abschalten. Kleine Auszeiten helfen Ihnen, langfristig leistungsfähig zu bleiben.
Tipp der Woche: Nicht alles muss perfekt sein – gut reicht oft völlig.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Sie erleben eine harmonische Phase, besonders in Herzensangelegenheiten. Sie fühlen sich geschätzt und verstanden, Gespräche verlaufen verbindlich und warm. Auch im privaten Umfeld dürfen Sie schöne Momente genießen, die Ihnen neue Energie schenken.
Tipp der Woche: Lassen Sie Nähe zu – sie stärkt Sie mehr, als Sie denken.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Im Umgang mit anderen Menschen beweisen Sie derzeit den richtigen Instinkt. Beziehungen verlaufen insgesamt harmonisch, wenn Sie flexibel bleiben. Fixieren Sie sich nicht zu sehr auf eine bestimmte Vorstellung, sondern lassen Sie Entwicklungen zu.
Tipp der Woche: Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl, aber bleiben Sie offen für Alternativen.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Ihr Optimismus verleiht Ihnen Schwung, doch diese Woche braucht es auch klare Entscheidungen. Beruflich können sich neue Perspektiven eröffnen, wenn Sie Ihre Energie gezielt einsetzen. Achten Sie darauf, sich nicht zu verzetteln.
Tipp der Woche: Setzen Sie auf Qualität statt auf Tempo.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
