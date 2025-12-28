Horoskop der Woche: Skorpione haben den richtigen Instinkt

Fische gehen oft zu idealistisch und verträumt an die Dinge heran. So kann es sein, dass ihr sanft aus euren Träumen gerissen werdet. Auch die Kondition sollte diese Woche nicht überstrapaziert werden. Nun ist Schonung eindeutig die bessere Variante.

Tipp der Woche: Sanft zu euch sein ist jetzt die größte Stärke.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Nun kommt die Zeit der guten Vorsätze, was haben Widder sich für 2025 vorgenommen? Was immer es ist, denkt noch mal darüber nach. Wenn es schwer einzuhalten ist, setzt euch selbst unter Druck, sondern nehmt euch lieber etwas Leichteres vor!

Tipp der Woche: Lieber einen kleinen Schritt konsequent gehen als fünf große planen.