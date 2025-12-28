Horoskop der Woche: Skorpione haben den richtigen Instinkt
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter kurier.at/freizeit
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Es geht Steinböcken gut, solange ihr euch körperlich etwas schont und unberechtigte Kritik an euch abprallen lasst. Zu viel Nachdenken schlägt sich auf das Gemüt. Investiert eure freie Zeit lieber in eure sozialen Beziehungen und in vergnügliche Hobbys!
Tipp der Woche: Gefühle wollen gelebt, nicht analysiert werden.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Bleiben Wassermänner realistisch, dann entgeht ihr der Gefahr, sich durch überhöhte Erwartungen frustrieren zu lassen. Wenn ihr eure Gedanken ordnen wollt, dann gelingt dies in dieser Woche am besten bei einem Spaziergang oder bei einem Gespräch mit einem Freund.
Tipp der Woche: Klarheit entsteht im Austausch, nicht im Grübeln.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Fische gehen oft zu idealistisch und verträumt an die Dinge heran. So kann es sein, dass ihr sanft aus euren Träumen gerissen werdet. Auch die Kondition sollte diese Woche nicht überstrapaziert werden. Nun ist Schonung eindeutig die bessere Variante.
Tipp der Woche: Sanft zu euch sein ist jetzt die größte Stärke.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Nun kommt die Zeit der guten Vorsätze, was haben Widder sich für 2025 vorgenommen? Was immer es ist, denkt noch mal darüber nach. Wenn es schwer einzuhalten ist, setzt euch selbst unter Druck, sondern nehmt euch lieber etwas Leichteres vor!
Tipp der Woche: Lieber einen kleinen Schritt konsequent gehen als fünf große planen.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Die Lebenslust erwacht. Stiere sind ein gern gesehener Gast und ein begehrter Flirtobjekt. Durch euren Charme und eure besonnene Art können ihr einige Aufträge an Land ziehen und berufliche Erfolge einfahren. Nur eure Kondition könnte ein Schwachpunkt sein.
Tipp der Woche: Plant bewusste Pausen ein – Energie ist euer Kapital.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Alles bestens, nur Saturn legt sich ein wenig quer. Da hilft kein Murren, Ballast abwerfen und Prioritäten setzen. Das befreit euren Geist und bringt euch mehr Freiraum für die essenziell wichtigen Dinge. Mit schlanken Strukturen kommen Zwillinge gut vorwärts.
Tipp der Woche: Trennt euch von einer Sache, die euch unnötig bindet.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Krebse möchten sich mehr bewegen? Wie wäre es, mit Wintersport anzufangen. Eine Wanderung durch verschneite Winterlandschaften oder Langlaufen belebt den Körper und die Sinne. Genießt entspannt die klare Winterluft! Am besten in angenehmer Gesellschaft.
Tipp der Woche: Bewegung in der Natur klärt mehr als jedes Gespräch.
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Löwen können sich bis zur Wochenmitte ruhig viel vornehmen, denn ihr habt die Kraft, auch große Brocken zu stemmen. Nicht nur im Job, auch im Sport können Löwen zeigen, was ihr leisten könnt. Dann ein bisschen kürzertreten und dem Vergnügen mehr Raum geben.
Tipp der Woche: Erfolg fühlt sich besser an, wenn danach Genuss folgt.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Die Kommunikation kann sich diese Woche herausfordernd gestalten. Geht auf eure Mitmenschen ein, hört aufmerksam zu und zeigt Verständnis für deren Wünsche und Bedürfnisse. So können Jungfrauen allfällige Konfliktherde aufspüren und entschärfen.
Tipp der Woche: Ein ehrliches Zuhören wirkt stärker als jedes Argument.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Waagen brauchen noch ein bisschen Zeit, bis ihr so richtig in Fahrt kommt. Doch das ist kein Problem, denn vieles lässt sich mit Köpfchen lösen. Merkur zeigt an, dass sich eure mentalen Fähigkeiten nun sehen lassen können. Ihr könnt charmant überzeugen!
Tipp der Woche: Vertraut auf euren Verstand – nicht auf Tempo.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Skorpione haben zurzeit im Umgang mit anderen Menschen den richtigen Instinkt. Das Betriebsklima ist relativ harmonisch und ihr kommt gut mit eurem Umfeld aus. Wichtig ist, dass ihr euch nicht zu sehr auf bestimmte Vorgehensweisen fixiert und flexibel seid.
Tipp der Woche: Intuition ja – Starrheit nein.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Durch Merkur in eurem Zeichen sind Schützen nun ein Kommunikations- und Verhandlungsgenie. Auch beim Sport und beim Ausgehen haltet ihr einiges aus. Ihr könnt die Nacht zum Tag machen, ohne deswegen gleich alt auszusehen. Trotzdem auch mal Ruhepausen einlegen!
Tipp der Woche: Balance hält euch langfristig in Hochform.
Wir wünschen euch eine schöne Woche und ein wunderbares neues Jahr! ✨
Kommentare