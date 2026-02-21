Biathlon-Star ging fremd: Wie kann man einen Seitensprung verzeihen?

Einen Seitensprung vor laufender Kamera zu gestehen – diesen Fehler würde Biathlet Sturla Holm Laegreid wohl nicht noch einmal begehen. Nach seiner emotionalen Fremdgeh-Beichte im Live-TV wird der norwegische Olympia-Dritte weiterhin verspottet – zuletzt sogar in einem Werbespot eines schwedischen Supermarkts. Darin zwinkert der Sportler mit seiner Bronze-Medaille in der Hand in die Kamera. Drunter steht: „Hast Du die Liebe Deines Lebens gefunden? Versau es nicht – kauf ihr einen Strauß." Auch seine Freundin, die davon eine Woche zuvor von dem Seitensprung erfahren hatte, sagte in einem Interview: „Es ist schwer zu verzeihen.“ Das Paar hatte sich erst sechs Monaten kennengelernt, vor drei Monaten ging er ihr fremd. Die Aktion bereut der Olympia-Teilnehmer inzwischen, er entschuldigte sich dafür.

Die Wiener Psychotherapeutin Magdalena Ségur-Cabanac verwundern die negativen Reaktionen auf Social Media nicht, „denn mit Worten wie ,Lieber begehe ich sozialen Selbstmord, als diese Frau zu verlieren‘ bringt er sich in eine Opferposition“. Viele Menschen würden sich vermutlich wünschen, „dass derartige Themen privat behandelt werden und sich die Ex-Partnerin nicht von einer großen Inszenierung täuschen oder manipulieren lässt“.

Sturla Holm Laegreid setzte Freundin unter Druck Die Expertin sieht durch seine Aktion im TV die Intimsphäre der Ex-Freundin verletzt. „Eine öffentliche Entschuldigung erzeugt noch mehr Druck auf die Ex-Partnerin. Das kann die betrogene Person emotional unter Zugzwang setzen – besonders bei prominenten Menschen.“ Ségur-Cabanac glaubt auch nicht, „dass eine öffentlich inszenierte Reue die private Aufarbeitung ersetzen oder begünstigen kann“.

Soll ich einen Seitensprung beichten? Ob ein Seitensprung generell gebeichtet werden sollte, sei eine ethisch komplexe Frage. In verbindlichen monogamen Beziehungen sei Transparenz jedoch zentral für Bindungssicherheit. Wer verschweige, nehme dem anderen die Wahlfreiheit und schaffe damit eine „asymmetrische Realität“.

Nach Untreue braucht es viel Zeit, um das Vertrauen wieder aufzubauen.

©Getty Images/iStockphoto/Daisy-Daisy/Istockphoto.com

Untreue ist ein häufiges Thema in ihrer Praxis, sagt die Psychotherapeutin – das zeigt auch die Statistik: Jeder Vierte in Österreich gab 2022 in einer Marketagent-Umfrage an, schon einmal in einer festen Beziehung fremdgegangen zu sein – Frauen genauso oft wie Männer. Fremdgehen: Was sind die Gründe? Warum Menschen fremdgehen, hat verschiedene Gründe. Das sei „selten nur Lust“, so die Expertin. Manchmal fühlt man sich in einer Partnerschaft „nicht gesehen“, hat Angst vor Nähe, sucht Bestätigung oder steckt in einer Lebensphasenkrise. Auch unerfüllte sexuelle Bedürfnisse, Scham oder mangelnde Kommunikation spielen oft eine Rolle.

Beziehung nach Seitensprung retten, aber wie? Aber hat die Liebe nach einem Seitensprung noch eine Chance? „Ja, wenn beide bereit sind, durch den Schmerz hindurchzuarbeiten“, so Ségur-Cabanac. Untreue kann für Betroffene „kränkend, verletzend und nicht selten auch traumatisierend sein“. Es sei daher wichtig, dass der „Fremdgeher“ den Vertrauensbruch ernst nimmt. Von Relativierungen wie „Es war nur Sex“ oder „Er oder sie hat mir nichts bedeutet“ rät die Expertin ab. Stattdessen empfiehlt sie, Verantwortung für den zugefügten Schmerz zu übernehmen. Das bedeute, Fragen des Partners zu beantworten und dessen Schmerz auszuhalten – ohne sich zu rechtfertigen oder defensiv zu reagieren. Auch die eigenen Beweggründe gilt es zu hinterfragen. Zusätzlich könne eine Paartherapie helfen, um durch diese Krise wachsen zu können.

Kann ich einen Seitensprung verzeihen? Ob Verzeihen möglich ist und welche Konsequenzen daraus gezogen werden, hängt von den Wertvorstellungen des Paares ab. Das kann eine gemeinsame Aufarbeitung, eine Öffnung der Beziehung oder eine Trennung sein. „Vergebung ist ein Prozess. Damit sie möglich wird, muss der Schmerz versorgt werden, um ihn dann Schicht für Schicht loslassen zu können“, sagt Ségur-Cabanac. Ob für Biathleten Sturla Holm Laegreid und seine Freundin noch Hoffnung besteht, wird sich wohl abseits der Öffentlichkeit entscheiden.