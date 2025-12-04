Für den Partner umziehen? Warum das für viele Österreicher keine Option ist

Die eigene Wohnung für die Liebe aufgeben? Das ist für viele Österreicherinnen und Österreicher unvorstellbar, wie eine neue Studie von marketagent.com, die im Auftrag von Parship durchgeführt wurde, beweist.

Nur jeder zweite Single wäre bereit, die eigene Wohnsituation für eine neue Beziehung zu verändern. 49 Prozent der Befragten können sich vorstellen, dass der künftige Partner zu ihnen zieht.

Je nach Geschlecht fällt die Bereitschaft unterschiedlich aus: Während 60 Prozent der Männer damit einverstanden wären, dass ihre neue Partnerin oder ihr neuer Partner zu ihnen zieht, trifft dies nur auf 40 Prozent der Frauen zu.

Beim Gedanken an einen Umzug für die Liebe zeigt sich ein ähnliches Bild: 55 Prozent der Männer könnten sich vorstellen, ihre Wohnung für die Liebe aufzugeben, bei den Frauen sind es lediglich 42 Prozent.