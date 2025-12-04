Für den Partner umziehen? Warum das für viele Österreicher keine Option ist
Männer können sich eher vorstellen, dass jemand zu ihnen zieht, Frauen sind zurückhaltender.
Die eigene Wohnung für die Liebe aufgeben? Das ist für viele Österreicherinnen und Österreicher unvorstellbar, wie eine neue Studie von marketagent.com, die im Auftrag von Parship durchgeführt wurde, beweist.
Nur jeder zweite Single wäre bereit, die eigene Wohnsituation für eine neue Beziehung zu verändern. 49 Prozent der Befragten können sich vorstellen, dass der künftige Partner zu ihnen zieht.
Je nach Geschlecht fällt die Bereitschaft unterschiedlich aus: Während 60 Prozent der Männer damit einverstanden wären, dass ihre neue Partnerin oder ihr neuer Partner zu ihnen zieht, trifft dies nur auf 40 Prozent der Frauen zu.
Beim Gedanken an einen Umzug für die Liebe zeigt sich ein ähnliches Bild: 55 Prozent der Männer könnten sich vorstellen, ihre Wohnung für die Liebe aufzugeben, bei den Frauen sind es lediglich 42 Prozent.
Interessant: Mit zunehmendem Alter sinkt die Bereitschaft zu einem Wohnungswechsel deutlich. Während 72 Prozent der unter 30-jährigen Singles ihr Zuhause aufgeben würden, stimmen nur 25 Prozent der über 60-Jährigen zu.
Anders ist es bei den Befragten unter 30 Jahren: 72 Prozent der unter 30-Jährigen wären bereit, einem Partner zuliebe auf die eigenen vier Wände zu verzichten und genauso viele sind überzeugt, dadurch viel Geld zu sparen. Bei den Singles über 60 Jahren stimmt nur jeder Zweite dieser Aussage zu.
Salzburger sind am skeptischsten
Auch im Bundesländer-Vergleich gibt es einige Unterschiede, wie die Studie offenbart: So sind Tiroler am offensten. 60 Prozent der Singles würden einen zukünftigen Partner in ihrer Wohnung willkommen heißen.
In Salzburg können sich das lediglich 38 Prozent der Befragten vorstellen. Die finanziellen Vorteile spielen vor allem bei den Niederösterreichern eine Rolle: 67 Prozent sind überzeugt, dank einer gemeinsamen Wohnung Geld zu sparen, in Salzburg glauben das nur 55 Prozent.
Psychologin Caroline Erb erklärt, warum es vielen Menschen schwer fällt, die eigenen vier Wände aufzugeben: "Das eigene Zuhause ist für viele Singles mit Selbstbestimmung und Autonomie verbunden. Es ist ein persönlicher und vertrauter Rückzugsort, den man nicht leichtfertig aufgibt.
Je länger man sich ein Leben in den eigenen vier Wänden aufgebaut hat, desto höher ist oftmals der Wert, den man diesem Zuhause beimisst."
