Valentinstag oder die Mär vom Super-Sex

Der Valentinstag ist jener Tag im Jahr, an dem Pärchen kollektiv in eine mittelgradige Anspannung schlittern. Nicht, weil man einander nicht mehr lieben würde, sondern weil plötzlich alles gleichzeitig stattfinden soll: ein Feuerwerk der Romantik, plus Nähe, plus Bedeutung, plus Aufmerksamkeit. Super-Sex inklusive, am besten spontan und gnadenlos orgasmisch. Was dabei übersehen wird: Lust ist kein Ding, das sich an ein Datum hält und anspringt, nur weil jemand Blumen reicht.

Historisch betrachtet ist der Valentinstag ohnehin ein wenig verdächtig. Der Legende nach geht er auf den heiligen Valentin von Terni zurück, den Märtyrer. Das erklärt einiges. Märtyrer sind bekanntlich Menschen, die Dinge tun, weil sie müssen, nicht, weil sie gerade Lust darauf haben. Dieses Prinzip scheint sich bis heute gehalten zu haben. Denn was passiert am Valentinstag tatsächlich? Die meisten wachen da auf und denken nicht: Boah, bin ich heute ultimativ geil. Stattdessen wird sinniert: Sollten wir heute nicht…? Oder: Erwartet der andere jetzt etwas? Schon wird Sex zum Beziehungsbeweis – und der ist der natürliche Feind der Lust.

Unterstützt wird dieses Missverständnis von einer jahrzehntelangen kulturellen Überfrachtung. Filme erzählen uns, dass der Valentinstag voller Glamour sein muss. Der Himmel voller Geigen, das Bettlaken seidig. Songs liefern den Soundtrack für große Gefühle. Dates werden zu Schlüsselszenen, der Abend zur Prüfung, das „Danach“ zur unausgesprochenen Erwartung.