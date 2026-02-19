Psychologie: Was der „innere Kameramann“ beim Sex anrichtet

Dass sich Menschen beim Sex auch immer wieder von außen betrachten, ist keine Erfindung von Instagram. Das wäre historisch unsauber. Frauen kennen diesen Blick schon lange: diesen inneren Kameramann, der während des Schnackselns prüft, ob der Bauch jetzt wirklich so sein muss. Früher kamen die Vorgaben dazu aus Magazinen, Fashion Shows und aus einer Kultur, die Perfektion versprach und die Schwerkraft verschwieg. Neu ist also nicht der Blick von außen, sondern seine Omnipräsenz, Stichwort: Social Media. Wer heute täglich Bilder von sich auswählt, löscht, filtert und optimiert, lernt ratzfatz Folgendes: sich selbst wie ein Objekt zu behandeln, das optimal wirken soll. Diese Fähigkeit nimmt man mit. Auch ins Bett.

Das ist inzwischen gut erforscht. Eine internationale Studie aus dem Jahr 2025 mit jungen Erwachsenen aus den USA, Großbritannien, Kanada und Australien untersuchte die sogenannte „Appearance-Related Social Media Consciousness“ – also wie stark Menschen im Alltag ihr Aussehen für ein reales oder imaginiertes Online-Publikum mitdenken. Das Ergebnis, vereinfacht gesagt: Je ausgeprägter dieses innere Publikum ist, desto häufiger beobachten sich Menschen auch beim Sex selbst von außen. Sie achten auf allerlei: Problemzonen, Positionen, Blickwinkel. Und sind dann gedanklich weniger im Körper. Stattdessen: der verinnerlichte Blick, als eine Art Selbstüberwachung beim Koitus. Ungünstig. Denn das hängt mit geringerer sexueller Durchsetzungsfähigkeit zusammen.

Menschen, die stark mit ihrem Aussehen beschäftigt sind, sagen seltener klar, was sie wollen oder eben nicht wollen. Nicht, weil sie es nicht wüssten. Sondern, weil Aufmerksamkeit keine Mehrspurautobahn ist. Wer performt, spürt schlechter. Und wer schlecht spürt, kann weniger sagen, was er gerade braucht.