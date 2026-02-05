Pornos schauen: Auf diesen einen Faktor kommt es an

Neue Forschungsergebnisse aus dem „International Journal of Sexual Health“ rücken das Bild ein wenig zurecht: Nicht die Menge an Pornos scheint entscheidend zu sein, sondern das Motiv. Die Forschenden rund um den Psychologen Norbert Meskó (Universität Pécs) haben knapp 900 Erwachsene befragt und zwei deutlich unterschiedliche Nutzungsprofile gefunden. Profil eins: Menschen, die Pornos aus Neugier, Lust oder Fantasie schauen. Diese Gruppe konsumiert häufig, zeigt aber keine problematischen Effekte. Im Gegenteil. Ihre Sexualität wirkt lebendig, reguliert, beziehungsfähig. Pornos dienen eher als Spielwiese denn als Fluchtort. Profil zwei? Weniger vergnüglich. Hier wird Pornografie genutzt, um Stress zu dämpfen, Leere zu übertönen oder unangenehme Gefühle zu vermeiden. Hier tauchen jene Effekte auf, vor denen seit Jahren gewarnt wird: Kontrollverlust, Scham , emotionale Distanz, Rückzug aus der realen Intimität . Nicht der Bildschirm ist das Problem, sondern das, wovor er schützt.

Pornos gelten als das Junkfood der Sexualität : schnell verfügbar, moralisch umstritten und angeblich verantwortlich für so ziemlich alles, was im Schlafzimmer schiefgeht. Wer sie schaut, so das kulturelle Bauchgefühl, rutscht früher oder später unweigerlich in Einsamkeit, Erektionsprobleme, Beziehungsfrust. Punkt. Fall abgeschlossen. Oder doch nicht?

Weder toxisch, noch harmlos

Das passt gut zu dem, was aus anderen Studien längst bekannt ist. Exzessiver, zwanghafter Konsum kann mit Veränderungen im Belohnungssystem des Gehirns einhergehen, ähnlich wie bei anderen Verhaltenssüchten. Die häufigen Folgen: Angst, Schuldgefühle, depressive Symptome. Er kann Beziehungen belasten, Erwartungen verzerren und im Extremfall sexuelle Funktionsstörungen begünstigen.

Aber: Das alles passiert nicht automatisch und schon gar nicht bei allen Menschen. Differenzierung ist angesagt und wichtig. Pornografie ist also weder per se toxisch noch harmlos wie Kamillentee. Sie wirkt kontextabhängig. Für manche ist sie Teil der sexuellen Selbstentdeckung, Fantasiequelle oder gelegentliches Ventil. Für andere wird sie zur emotionalen Krücke, wenn Nähe, Regulation oder Selbstkontakt fehlen.

Ein weiterer spannender Befund der neuen Studie: Wer Pornos nutzt, um Gefühle zu regulieren, greift oft auch in der Partnerschaft auf Sex als Bewältigungsstrategie zurück. Nicht aus Lust, sondern aus Not. Häufiger Pornokonsum ist also kein automatisches Alarmsignal. Problematisch wird es nur dort, wo er sich verselbstständigt, die Kontrolle verloren geht oder reale Beziehungen ersetzt statt ergänzt. Die entscheidende Frage lautet daher nicht: Wie oft schaust du Pornos? Sondern: Was suchst du dort eigentlich? Anders ist das bei Jugendlichen. Für sie können Pornos zur frühen, ungefilterten „Aufklärung“ werden, oft lange bevor Sprache, Reife oder Einordnung vorhanden sind. Heikel, denn so entstehen verzerrte Bilder von Körper, Lust und Konsens. Hier braucht es Erwachsene und Infos, die klar signalisieren: Pornos sind Inszenierungen und auch keine Gebrauchsanweisung fürs echte Leben.