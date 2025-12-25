Frohes Fest: Warum der 25. Dezember der wahre Tag der Liebe ist

Weihnachten, Fest der Liebe. Wunderbar. Aber: Erotik ist damit nicht gemeint. Tja, jedes Jahr dasselbe Szenario: Menschen gehen mit der soliden Vorstellung in den 24. Dezember, dass der Heilige Abend am Ende des Tages romantisch, sinnlich oder zumindest irgendwie „zu zweit“ enden könnte. Kuschel- und Koitusalarm! Dann kommt der Tag der Tage und alles läuft komplett anders – von wegen „sexy“.

Die Gründe dafür sind vielfältig. Zunächst wäre da die liebe Familie. Jeder kennt (vor allem jüngere) Paare, die sich nach der Bescherung und dem Essen vertschüssen wollen – bis die Tante Hermi plötzlich eine emotionale Rückschau auf ihre gesamte Biografie startet, inklusive der eher langatmigen Episode, in der sie 1982 „fast nach Nord-Süd-Irgendwo ausgewandert wäre“. Schon ist die Lust perdu. Und da wäre noch der Faktor Stress. Der, den man erst bemerkt, wenn man sich am Festtag zum ersten Mal hinsetzt und spürt, wie fertig man eigentlich ist und beim Zimt-Parfait beinahe wegdämmert. Viele Paare verbringen den 24. daher nicht miteinander, sondern nebeneinander: erschlagen vom Tag und vollgegessen. Sinnliche Energie konkurriert dann mit dem Drang, einfach in die Horizontale zu fallen und nie wieder aufzustehen.

Dazu kommt ein weiteres speziell-weihnachtliches Phänomen: das Missverständnis der unausgesprochenen Erwartungen. Heikel, sehr heikel. Er glaubt vielleicht, der Abend bringe noch was – Stichwort: sündige Dessous in Weihnachtspapier gewickelt. Sie hingegen ist überzeugt, der Abend sei gelaufen, weil die halbe Wohnung nach Rotkraut duftet – jetzt nur noch das Kerzenwachs vom Esstisch (High-End-Nussholz) sanft wegfummeln. Kein Wunder, dass manche Beziehungen an diesem Tag erotisch komplett auf Stand-by stehen.