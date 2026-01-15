Dating-Trends 2026 - Ehrlichkeit als das neue Sexy

Dating ist die Suche nach Liebe. Und trotzdem fühlt es sich für viele heute einfach wie Arbeit an“, schrieb die bekannte Paar- und Sexualtherapeutin Esther Perel. Stimmt: So verlockend der Begriff klingt, so kompliziert ist die Praxis oft. Aber vielleicht ändert sich das 2026. Ein Jahrzehnt lang galt es, sich beim Dating nicht festzulegen, nichts zu versprechen, alles offen zu halten. Emotionale Ver(w)irrungen inklusive. Ghosting wurde zur Kommunikationsform, Situationship zur Beziehungsdefinition, und wer Gefühle wollte, galt schnell als bedürftig. Dieses Spiel scheint vorbei, weil: zu erschöpfend. Tinder nennt den neuen Kurs „Clear Coding“. 64 Prozent der 18- bis 25-Jährigen sagten laut „Year in Swipe Report 2025“, dass Online-Partnersuche vor allem eines braucht: emotionale Ehrlichkeit. 60 Prozent verlangen klare Kommunikation über Absichten.

Das ist kein Kuscheltrend. das ist ein kollektiver Hilferuf: Schluss mit Bla-Bla im Stile von „Ich schau mal“. Schluss mit Menschen, die Nähe wollen, aber Verbindlichkeit meiden wie Erdnussallergiker eine Satay-Sauce. Auch „Plenty of Fish“ diagnostiziert für heuer keine neue Unverbindlichkeit, sondern eine Abkehr von Dating als Ego-Spielen, von Selbstoptimierungs-Checklisten und von emotionaler Unschärfe. Dating wird endlich wahrhaftiger. Das ist so spannend wie fordernd. Weil Ehrlichkeit bedeutet: Man sagt, was man sucht. Man zeigt, wer man ist. Und riskiert, abgelehnt zu werden – ohne sich hinter Ironie, Optionen oder Coolness zu verstecken.