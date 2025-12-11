Asexualität und Sex-Pausen: Warum Lust nicht alles ist

Die Frage ist, ob das Thema tatsächlich hierher gehört. Nein, nicht weil es zu heiß oder zu heikel erscheint – diese Kolumne hat schon alles gesehen, inklusive Menschen, die dachten, ihr Orgasmusproblem ließe sich durch ein anderes Duftkerzensortiment lösen. Sondern weil der Begriff Asexualität auf den ersten Blick nach etwas klingt, das man sich von einer sehr geduldigen Apothekerin erklären lassen müsste. Doch dann stolperte ich über das Buch „Kein Bock Club“ von Maria Popov und ihre erfrischende Feststellung im SZ Magazin: „Keinen Bock zu haben, ist kein Problem“. Da war klar: Wenn dieser Satz irgendwo hingehört, dann in diese Kolumne.

Asexualität ist nämlich überhaupt nicht das, was viele glauben. Sie ist keine Krankheit, kein Libido-Winterschlaf, kein hormonelles Burn-out. Vor allem aber keine Phase im Stil von „Ich trinke ab Jänner nie mehr Alkohol“, um dann im März doch wieder am weißen Spritzer zu schlürfen. Asexualität ist eine sexuelle Orientierung, die zwar selten ist – doch es gibt sie, und man sollte sie ernst nehmen. Rund ein bis vier Prozent der Bevölkerung verspüren laut Studien nie sexuelle Anziehung. Was aber nicht heißt, dass Asexuelle gefühlsarme Monolithen wären. Im Gegenteil. Viele von ihnen führen enge und romantische Beziehungen, aber ohne sexuelle Komponente. Manche erleben nie sexuelle Anziehung, andere nur selten, wieder andere erst nach einer starken emotionalen Bindung. Das Spektrum ist breit – und das Problem ist nicht die Orientierung, sondern die Umwelt. Asexuelle hören oft ihr Leben lang, sie hätten „halt noch nicht den Richtigen gefunden“, oder sie werden schlicht für „verklemmt“ gehalten.