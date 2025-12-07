Horoskop der Woche: Gegenwart der Widder wird geschätzt
Was euch diese Woche erwartet und worauf ihr besonders achten solltet, erfahrt ihr hier, wie jede Woche im Horoskop.
HOROSKOP FÜR 22.06 - 29.06.2025
Alles rundum Erfolg, Liebe und Wohlbefinden eures Sternzeichens gibt es hier jeden Sonntag im freizeit-Wochenhoroskop. Euer tägliches Horoskop findet ihr übrigens unter freizeit.at.
Steinbock (22.12.–20.01.) ♑
Klarheit und Urteilsvermögen sind diese Woche eure stärksten Verbündeten. Bleibt sachlich, auch wenn um euch herum Aufregung herrscht, das verschafft euch Respekt! Euer Gespür für das Wesentliche hilft euch, Prioritäten richtig zu setzen.
Tipp der Woche: Delegiert, wo möglich – nicht alles müsst ihr selbst tragen.
Wassermann (21.01.–19.02.) ♒
Jetzt beginnt eine Zeit, in der sich Fleiß und Disziplin besonders auszahlen können. Wer konzentriert bleibt, kann seine Position festigen und vielleicht sogar ausbauen. Zeigt Mut, Verantwortung zu übernehmen und eure Ideen überzeugend zu vertreten!
Tipp der Woche: Traut euch, laut zu denken – gute Ideen brauchen Bühne.
Fische (20.02.–20.03.) ♓
Erfolge kommen nun nicht durch Zufall, sondern durch kluges Handeln und innere Balance. Je klarer ihr eure Richtung erkennt, desto sicherer erreicht ihr euer Ziel. Beruflicher Aufstieg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Fleiß, Weitsicht und Können.
Tipp der Woche: Schreibt eure Ziele auf – das macht sie greifbarer und erreichbar.
Widder (21.03.–20.04.) ♈
Euer Schatz schätzt eure Gegenwart, doch er wünscht sich öfter mal sichtbare Zeichen eurer Liebe zu ihm. Schafft eine liebevolle Atmosphäre, in der sich eine romantische Stimmung entwickeln kann! Spontane Umarmungen wirken jetzt besonders verbindend.
Tipp der Woche: Kleine Gesten zählen – überrascht jemanden mit einer spontanen Aufmerksamkeit.
Stier (21.04.–20.05.) ♉
Spart kommende Woche eure Energie für die Themen, die euch wirklich voranbringen! Unauffälliges Zurückhalten kann in heiklen Momenten eure beste Strategie sein. Wer zu schnell reagiert, läuft Gefahr, sich in Dynamiken zu verstricken, die unnötig Kraft kosten.
Tipp der Woche: Haltet inne, bevor ihr entscheidet – das spart Kraft und Nerven.
Zwillinge (21.05.–21.06.) ♊
Ihr müsst nicht zu allem Stellung beziehen. Manchmal liegt Stärke im Schweigen. Gerade jetzt ist es klug, euch aus Angelegenheiten, die euch nicht direkt betreffen, herauszuhalten. Seid Beobachter, nicht Mitspieler in Konflikten, die nicht eure sind!
Tipp der Woche: Übt euch in Gelassenheit – Rückzug stärkt euren Fokus.
Krebs (22.06.–22.07.) ♊
Gelassenheit wird nun zu eurer größten Stärke. Lasst die anderen ruhig ihre Wege gehen, während ihr euren eigenen Kurs beibehaltet! Innere Ruhe entsteht, wenn ihr nicht alles kontrollieren wollt, sondern bewusst loslasst und eurer Intuition vertraut.
Tipp der Woche: Plant bewusst Ruheinseln ein – sie geben euch Kraft
Löwe (23.07.–23.08.) ♌
Werdet aktiv! Schon kleine Einheiten an der frischen Luft wirken belebend und klären den Kopf. Nutzt diese energiereiche Phase, um neuen Schwung in euer Leben zu bringen. Ob Spaziergang, Radfahren oder Tanz – Hauptsache, ihr bleibt in Bewegung.
Tipp der Woche: Startet den Tag mit Bewegung – es hebt sofort die Stimmung.
Jungfrau (24.08.–23.09.) ♍
Achtet auf mehr Tempo und eure Grenzen, das bewahrt euch vor Überforderung! Wer mit Bedacht handelt, gewinnt langfristig mehr Einfluss als der, der vorschnell reagiert. Eure Zurückhaltung wird man später als Zeichen von Reife und Souveränität erkennen.
Tipp der Woche: Setzt klare Prioritäten – weniger ist jetzt mehr.
Waage (24.09.–23.10.) ♎
Wer auf Fakten und sorgfältige Vorbereitung setzt, trifft nun die besseren Entscheidungen. Ihr könnt euer Potenzial gezielt einsetzen, ohne Energie zu verschwenden. Dies ist auch gut, da es verhindert, sich in etwas hineinzusteigern.
Tipp der Woche: Vertraut eurer Planung – sie bringt Struktur in turbulente Tage.
Skorpion (24.10.–22.11.) ♏
Beobachtet alles aufmerksam und bleibt dennoch unauffällig im Hintergrund! Ein Blick für das Wesentliche kann euch vor unnötigen Entwicklungen schützen. So bleibt ihr handlungsbereit und könnt überlegt reagieren, wenn es darauf ankommt.
Tipp der Woche: Lasst euch nicht provozieren – Stille wirkt manchmal am stärksten.
Schütze (23.11.–21.12.) ♐
Zurzeit ist es wichtig, strategisch zu denken und eure Kraft gezielt einzusetzen. Eure Zielstrebigkeit wirkt überzeugend. Setzt auf Kompetenz und innere Stärke! Bleibt bescheiden und offen für Feedback, das ergänzt eure Ambitionen perfekt.
Tipp der Woche: Holt euch aktives Feedback – es bringt euch schneller voran.
Wir wünschen euch eine schöne Woche! ✨
