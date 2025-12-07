Horoskop der Woche: Gegenwart der Widder wird geschätzt

Erfolge kommen nun nicht durch Zufall, sondern durch kluges Handeln und innere Balance. Je klarer ihr eure Richtung erkennt, desto sicherer erreicht ihr euer Ziel. Beruflicher Aufstieg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Fleiß, Weitsicht und Können.

Tipp der Woche: Schreibt eure Ziele auf – das macht sie greifbarer und erreichbar.

Widder (21.03.–20.04.) ♈

Euer Schatz schätzt eure Gegenwart, doch er wünscht sich öfter mal sichtbare Zeichen eurer Liebe zu ihm. Schafft eine liebevolle Atmosphäre, in der sich eine romantische Stimmung entwickeln kann! Spontane Umarmungen wirken jetzt besonders verbindend.

Tipp der Woche: Kleine Gesten zählen – überrascht jemanden mit einer spontanen Aufmerksamkeit.