Zukunftspläne für die Tabakfabrik

Warum ist gerade die Tabakfabrik für die Stadt Linz von so großer Bedeutung?

Mit 80.000 Quadratmeter Nutzfläche ist sie ein riesiges, bauliches Juwel des großen Architekten Peter Behrens, das bisher in einem Dornröschenschlaf ruht und erweckt werden kann und sollte. Zusätzlich liegt die Tabakfabrik in zentraler Lage. Nicht nur die Architektur und das Areal sind also interessant, sondern auch der städtebauliche Kontext: Wie viele Industrieareale war die Fabrik eine Insel, eigentlich eine No-go-Area, in die gerade 300 Leute reinkamen. Nun ist die Produktion seit 1,5 Jahren abgeschlossen, öffnet sich, bekommt Kontext und man erkennt, dass sie an einem neuralgischen Punkt sitzt. Diese Wechselwirkung zwischen Fabrik und Umgebung will mitbedacht werden.