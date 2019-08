Zeitreise: Leben wie in den 30er-, 50er- und 70er-Jahren

„Die Geschichte hat Helden und Werkzeuge und macht beide unsterblich“, notierte dereinst die Autorin Marie von Ebner-Eschenbach. Etwas aber hat sie vergessen: Die Geschichte hat verschiedene Stile und Moden hervorgebracht – und auch diese überleben Jahre, ja oft sogar Epochen. Was für die Kunst gilt, gilt auch für unser Zuhause. Wer jetzt ein Wohnmagazin aufschlägt, kommt um den Begriff Mid Century nicht herum. Gemeint ist damit der Einrichtungsstil der 50er- und 60er-Jahre, der, nachdem er jahrelang in der Versenkung verschwunden war, Renaissance feiert.

Verwunderlich ist es nicht: Gerade in diesen beiden Epochen wurden Möbel gefertigt, die mit ihrer Harmonie noch immer berühren. Ihre Designs wirken nicht, als hätten sie schon 60, 70 Jahre auf dem Buckel, sondern sind up to date. Und so herrscht geradezu ein Run auf sie, Mid-Century-Interieur ist gefragter denn je. Auch die 20er- und 70er-Jahre erleben einen Aufschwung. Wie die verschiedenen Stile umgesetzt werden können, zeigen wir Ihnen auf den kommenden Seiten.