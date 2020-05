Wohnzimmer: Praktische Wohntipps

Mut zur Farbe bewies etwa Inneneinrichtungsexpertin Nisi Berryman von NIBA Home. Das von ihr gestaltete Wohnzimmer erstrahlt in einem leuchtenden, kräftigen Grün. Passend dazu wurden sämtliche Möbel ebenfalls in intensiven Farbnuancen ausgesucht. So wurde das Sofa mit einem gestreiften Stoff mit satten Rottönen überzogen. Die zwei Couch-Sessel, in frischem Grün, erinnern mit ihrer eleganten Formensprache an die schicken 1950er-Jahre. Ein dunkelvioletter Teppich mit dezenten Ornamenten unterstreicht das gesamte Einrichtungskonzept. Die hohe Farbintensität verleiht dem relativ kleinen Wohnzimmer Ausdrucksstärke.