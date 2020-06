Wohnen wie der "King of Pop"

Um 24 Millionen Dollar (18 Mio. Euro) bietet die Immobilienplattform Zillow ein Gebäude in Los Angeles relativ unspektakulär zum Kauf an. 100 North Carolwood Drive, sieben Schlafzimmer, 13 Toiletten, eine Garage für sieben Autos, ein Kino, ein Fitnessstudio, ein Weinkeller. Das sind die Eckpunkte des Verkaufsangebots, das seit vergangenem Montag online steht.



Was Zillow nicht verrät: In der 2002 im Stil eines "französischen Schlosses" erbauten Luxusvilla hat Popstar Michael Jackson seine letzten Stunden verbracht. In einem der sieben Schlafzimmer ist er am 25. Juni 2009 an einer Überdosis Propofol gestorben.