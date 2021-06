Wohnen im Schloss

Kretschmer

Südtirol

„Das ist für ein Privathaus keine besonders exotische Zahl. In der Wiener Innenstadt gibt es Wohnungen, die auch so viel kosten“, relativiert, der derzeit außerdem ein besonders Objekt in Südtirol im Angebot hat: Mit dem Ansitz Festenstein wollte sich ein deutscher Architekt seinen Wohntraum erfüllen. Er wünschte sich einen burgartigen Wohnsitz mit Panoramablick. Also begann er vor rund 15 Jahren auf einer Anhöhe inmit einem Neubau aus historischen Materialien wie Fels und Schieferschindeln. Kurz vor der Fertigstellung musste er den Ansitz und den dazugehörigen Gäste-Bungalow aus gesundheitlichen Gründen verkaufen. Die neuen Eigentümer, ein Hotelier-Ehepaar aus dem Ort, fühlten sich abseits vom Geschehen bald einsam und wollen daher das gesamte Anwesen für 3,8 Millionen Euro wieder an den Mann bringen.

Das Angebot ist also groß, die Interessenten sind eine überschaubare Gruppe. Schließlich ist es mit dem Kaufpreise allein nicht getan. „Die monatlichen Kosten für die Erhaltung, die Heizung und das Personal können schon 4000 bis 5000 Euro betragen“, sagt Peter Marschall, Chef von Marschall Immobilien. Wer auf Haushälterin und Gärtner verzichtet, kommt mit der Hälfte aus, doch große Anwesen kann man nicht allein in Schuss halten. „Wir verkaufen gerade ein Schloss in der Steiermark mit 1200 Quadratmeter Wohnfläche und einem parkähnlichen Grundstück mit 1,6 Hektar. Hier wohnt und arbeitet ein Ehepaar als Hauswirtschafter“, so Marschall.

Der Noch-Eigentümer hatte sich seinen Traum vom eigenen Schloss verwirklicht. Weil er es aufgrund von beruflichen und privaten Veränderungen nur noch wenig nützt, wird das Schloss für 2,3 Millionen Euro zum Kauf angeboten. „Das ist ein sehr gutes Preis-Leistungsverhältnis. Denn vor drei Jahren wurde das Gebäude komplett saniert“, so Marschall. „Es gibt viele Projekte auf dem Markt, aber die meisten muss man erst für viel Geld herrichten. Daher sind renovierte Objekte gefragt.“