Wie man sich ein Schneeparadies einrichtet

Die Olympischen Winterspiele 1956 haben den Ort berühmt gemacht, seither diente er unzähligen Hollywood-Produktionen als Filmkulisse – Roger Moore jagte als James Bond über die Bobbahn, Claudia Cardinale flirtete mit David Niven (Der rosarote Panther) und auch Klaus Kinski trieb hier sein Unwesen (Leichen pflastern seinen Weg).



Cortina d’Ampezzo, das ist die etwas weniger marktschreierische Alternative zu mondänen Wintersportorten wie St. Moritz oder Kitzbühel. Die Reichen und Schönen lieben diesen auf 1200 Metern über dem Meeresspiegel gelegenen Platz in den Dolomiten – so sehr, dass sie bereit sind, für ein Feriendomizil fast jeden Preis zu bezahlen.



Während in Kitzbühel im gehobenen Wohnsektor zwischen 5000 und 8000 Euro pro Quadratmeter verlangt werden, wird in St. Moritz und Cortina das Doppelte bezahlt. "Das beginnt bei 10.000 Euro pro Quadratmeter", sagt etwa Christian Neumayr, in Tirol ansässiger Immobilientreuhänder und gerichtlicher Sachverständiger.



Auch bei den großen Anwesen gibt es große Unterschiede: Während die Obergrenze bei Villen in Kitzbühel bei 15 Millionen Euro liegt, sind es in Cortina schon rund 18 Millionen. Für viele sind solche Preise jenseits ihrer Vorstellungsgrenze. "Aber es gibt die Kundschaft dafür", weiß auch Immobilienbewerter Max Wohlgemuth.