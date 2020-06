Umjubelter Charme der Fünfzigerjahre

Das Parlament am Wiener Ring zählt bei näherer Betrachtung der Bilder wahrscheinlich zu den größten Überraschungen: Tausendfach hat man es im Fernsehen gesehen, allerdings immer nur aus ein- und derselben (relativ uninteressanten) Perspektive. Stefan Oláh hat sich mehrere Tage lang Zeit genommen und das Gebäude so erfasst, wie das noch nie jemand vor ihm tat. Es wurde sein Lieblingsprojekt: "Ich mag es, weil es mit seinen vielen Achsen, Ebenen und Wegen einfach so unglaublich viel kann."



Lange ist schon beschlossen, dass das Parlament irgendwann generalsaniert werden muss – die Architektur im Inneren fand dabei bisher niemand besonders erhaltenswert. "Es ist zu befürchten, dass bei einer Renovierung genau das Falsche geopfert wird", sagt der Fotograf. Eine Sanierung in so großem Stil ist natürlich immer auch ein Politikum, viel Geld ist im Spiel. Eine Studie der Renovierungsklasse der Universität für Angewandte Kunst kam zu dem Schluss, dass das Haus mit vergleichbar geringen Mitteln auf den neuesten Stand gebracht werden und seine besondere Architektur dabei erhalten werden könnte.



Ob das die Verantwortlichen auch so sehen werden? Die amerikanische TV-Serie Mad Men feiert weltweit Erfolge, vor allem auch aufgrund ihres besonderen Retro-Designs. Nur hierzulande wissen viele noch nichts mit dieser unverwechselbaren Ästhetik anzufangen. – Immerhin wurden Stefan Oláhs berückende Bilder vom Parlament jetzt auch schon in Schulbücher aufgenommen. "Das ist doch schon ein Erfolg."