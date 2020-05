Tipps für die richtige Pflege von Holz

Wie finde ich als Kunde das richtige Holz?

Gerhard Fröschl: Es kommt weniger auf die Sorte an als auf die Art der Oberflächenbehandlung. Man muss sich vorher überlegen, welchen Ansprüchen mein Boden oder mein Möbel gerecht werden soll: Wenn ich durch meine Wohnung auch mit Straßenschuhen gehen können will, dann werde ich mit einem geölten Fußboden keine Freude haben. In dem Fall sollte er mit Lack versiegelt sein, damit ich den ganzen Teerabrieb, den ich mit meinen Schuhe von draußen hereinschleife, auch wieder entfernen kann.



Was sind hochwertige Hölzer für Einbaumöbel?

Hochwertig ist jedes Holz, sobald es hochwertig verarbeitet wird. Der Tischler muss eine optimale Oberfläche daraus machen - egal, ob gewachst, lackiert, gebeizt, oder nur geölt.