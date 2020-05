Teppichkünstlerin Beate von Harten

Lebendige Produktivität liegt in der Luft des kleinen Geschäftslokals im siebten Wiener Bezirk. Entlang eines Stahlseiles baumeln große Wollstränge in verschiedenen Farben von der Decke. Mit geübten Handgriffen knüpft die Schülerin Ines an einem Teppich in Grün- und Naturtönen. Bei der Textildesignerin und -restauratorin Beate von Harten lernt sie traditionelle Webtechniken, die aber modern eingesetzt werden.



KURIER: Wie unterscheidet sich Ihre Arbeitsweise von industriellen Methoden?

Beate von Harten: Greiferwebmaschinen oder Schüsse, die mit Wasserstrahl und Laser transportiert werden, sind Aufwände, die für individuelle künstlerische Arbeiten nicht geeignet sind. Mit der gezielten Arbeit in kleinen Kollektionen kann ich besonders auf Kundenwünsche reagieren und kann einzelne oder kleine Stücke herstellen, um dadurch die Individualität zu steigern. Die Qualität ist hier ein großes Anliegen gegenüber der Quantität.