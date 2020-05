Steile Sache: Hangbau in der Südsteiermark

Verdreht wurde das Obergeschoß aufgesetzt. Drei Meter kragt der großzügig-offene Wohnbereich dabei über den Hang hinaus. "Der Kopf wendet seinen Blick genau nach Süden, streckt sich vor, um zu staunen. Dadurch entsteht Bewegung im Gebäude", beschreibt Alberto Bach seine Inspiration. Die umlaufenden Fensterbänder ziehen den Blick unweigerlich in die Landschaft hinaus. Fast fühlt man sich dem Himmel näher, als der Erde. "Wie ein Rundflug auf festem Boden", so beschreibt der Planer sein Konzept. Die großzügigen Einschnitte in Wänden und Decke sorgen für ein spannendes Lichtspiel im loftartigen Raum. Besonderes, architektonisches Element ist dabei das Dach, das auf drei Bahnen aufgeteilt, in zwei Richtungen gefaltet wurde. Resultat ist das dynamische, lichtdurchflutete Obergeschoß, das die Grenzen zwischen Drinnen und Draußen verschwimmen lässt.



Der Parkettboden in Schieferoptik bildet den erdigen Kontrast zur leichtfüßigen Gestaltung, die ganz in Weiß gehalten wurde. Die Sofalandschaft oder das speziell angefertigte Kopfstück im Schlafzimmer sorgen in frischem Grün für gelungene Farbakzente im sonst so ruhigen Ambiente.