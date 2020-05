Statik: Aus dem Bauch heraus

Wird man außerdem strengere Regeln auf Baustellen brauchen?

An dieser Stelle muss man betonen: Ein Großteil der österreichischen Baufirmen arbeitet hochprofessionell und gut. Es sind einzelne schwarze Schafe, die die Branche immer wieder völlig zu Unrecht in Misskredit bringen.

Die jüngsten Schnellschüsse der Baubehörde waren da sicher gut,

aber eine Dauerlösung sieht anders aus: In Zukunft wird man Häuser vor Umbauarbeiten wesentlich genauer untersuchen müssen und das gehört gesetzlich verankert. Das Ziel wäre in gewissen zeitlichen Abständen und nach gröberen Wasserschäden ein verpflichtender Ingenieurbefund, also ein Pickerl fürs Haus. Ich bin mir ganz sicher, dass das früher oder später kommt.



Warum konzentrieren sich so viele Experten auf die Erdbebensicherheit bei Immobilien - gibt es nicht viel realistischere, weil häufiger vorkommende Probleme?

Das letzte wirklich große Erdbeben fand in Wien im Jahr 1590 statt. Aber die Möglichkeit ist aufgrund der Erdplattenbewegungen da. Unsere Gebäude müssen dafür gerüstet sein. Es kann erst in 500 Jahren etwas passieren, es kann aber auch schon morgen sein.

Ich persönlich würde im Erdbebenfall übrigens viel lieber in einem Gründerzeithaus als in einem Stahlbetonhaus sitzen. Erstere sind wesentlich flexibler und können derartige Schwingungen viel besser ausgleichen.



Gemeinsam mit Unternehmen und Universitäten erforschen Sie das Verhalten von alter Bausubstanz. Was kann man dabei für Erkenntnisse gewinnen?

Bisher gibt es keine ausgeforschte Lehrmeinung zum Verhalten von Gründerzeithäusern unter bestimmten Bedingungen. Gemeinsam mit der MA 39 führen wir deshalb unter anderem etwa Druck- und Scherversuche durch.



Woran erkenne ich als Bewohner, ob mein Haus in Gefahr ist?

Große Risse sind immer ein Alarmzeichen, die größte Gefahr stellen allerdings gröbere Wasserschäden dar. Jeder sollte von seinem Recht Gebrauch machen und die Hausverwaltung nach so einem Vorfall um ein Gutachten bitten. Viele Einstürze hätte man so verhindern können.

Ich selbst habe außerdem schon drei Mal beim Vorbeigehen an einer Baustelle Gefahr im Verzug melden müssen. Wenn man Ziegelpfeiler rausnimmt, um die Garageneinfahrt zu vergrößern und keine Bausteher unterstellt, dann ist das grob fahrlässig.