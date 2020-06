Moderne Kapellen

Mit der Capella Granata am Penkenjoch im Zillertal hat der Schweizer Architekt Mario Botta zum ersten Mal ein Bauwerk in Österreich realisiert. Ihren Namen und ihre Form verdankt die Granatkapelle dem Gestein, das in dieser Gegend abgebaut wurde: Granat-Minerale kommen in der Natur vor allem in Form eines zwölf-flächigen Würfels (Rhombendodekaeder) vor.