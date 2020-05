Mitten in Wien: Rundgang im Hotel Sofitel

Haandrikman stammt aus den Niederlanden, ist erst 41 Jahre alt, hat aber bereits Häuser der französischen Hotelgruppe in Moskau, New York und in seiner Heimat aufgebaut. Durchschnittlich arbeitet er vier Jahre an einem Ort. In Wien wird er voraussichtlich länger bleiben. Schließlich ist das Sofitel am Donaukanal eines der neuen Top-Häuser des Unternehmens, eines, das zum Vorzeigemodell für weitere Projekte im High-End-Bereich werden soll. Haandrikman mag Schnitzel und war auch schon am Stuhleck Ski fahren. "Etwas Schöneres als länger hier zu bleiben, könnte mir gar nicht passieren", sagt er.



Lautlos schliesst er jetzt die Türe zur 180 Quadratmeter großen Suite Manifique auf. Sie ist ganz in Schwarz, Grau und Weiß gehalten und bietet einen im wahrsten Sinn des Wortes atemberaubenden 180 Grad Blick über die Dächer der Stadt. Dazu Esszimmer für 12 Personen, eigene Küche zum Anrichten, Jacuzzi, Hamam und vier Flachbildschirme. Ja , was denn sonst?