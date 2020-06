Liebe zur Natur: Das Ende einer langen Reise

Die Entscheidung, just in dieses Haus zu ziehen, dauerte acht Jahre. So lange suchten die beiden. "Das Weinviertel kam nicht in Frage. Ich bin in Mistelbach geboren, ich wollte nicht mehr dorthin, wo ich aufgewachsen bin und Verwandtschaft habe." Das Waldviertel war ihm zu kalt. Also Südburgenland. "50 Häuser haben wir uns angeschaut", erzählt Katharina Pfusterschmid, 46. Und das ziemlich intensiv. "Wenn eines in Frage gekommen ist, haben wir den Makler gefragt, ob wir ein paar Nächte dort wohnen dürfen." Dann luden sie Freunde ein, um auch deren Meinung zu erkunden. Bis sie nach Oberschützen kamen. "Das isses", sagte Puchner. "Das isses nicht", sagte Pfusterschmid. Sie zogen dennoch ein und nun fühlen beide sich hier wohl. Hier malt der 60-Jährige, fotografiert, schreibt an seinen Büchern. Übers Internet ist er überall dort, wo er sein will. Und er freut sich über seine Beziehung zur Natur: "Es ist angenehm ruhig, die Pflanzen sind im Gegensatz zur Großstadt nicht nur Dekoration." Was er noch mag: "Hier kann ich durchs Dorf gehen und mit Menschen, die ich treffe, ein paar Worte reden. Das ist nicht nur ein romantisches Klischee." Die "Zuagrasten" durften eine seltene Erfahrung machen. "Wir wurden von den Einheimischen gut auf­genommen." An ihrem dritten Tag im Haus tuckerte ein Bauer auf dem Traktor daher, gab ihm die Hand und sagte: "Ich bin der Hans. Wennsd’ was brauchst, meldest dich."

Aber Puchner ist zufrieden mit dem, was er hat. Nicht einmal die Gastgärten braucht er mehr.