Kleine Gärten ganz groß

Ob ein Garten schön ist, hängt nicht von der Größe ab, sondern von der Planung. Wenn der Platz knapp ist, heißt es Prioritäten setzen. „Entscheiden Sie sich für einen Stil und wählen Sie dazu passende Materialien und Pflanzen“, empfiehlt Buchautorin Anne-Marie Powell. Eine Planzeichnung hilft dabei, die wichtigen Elemente festzulegen und unwichtige auszusortieren. Klare Gliederung lässt das kleine Grundstück größer erscheinen. Das gelingt etwa mit einer Holzterrasse für den Sitzplatz, einem Weg durch den Garten und der Begrenzung mit Pflanzen. Dabei sollte die Hecke zum Nachbargrundstück nicht zu hoch sein – das engt den eigenen Garten unnötig ein.

Vollkommen ebene Grundstücke sind selten. Oft ist es nötig, eine Böschung durch Mauern abzustützen. Bei kleinen Gärten ist es wichtig, Eingrenzungen so zu gestalten, das sie sich nahtlos in den Garten einfügen und nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Besonders schön ist es, wenn das Material, aus dem die Mauer gebaut wird, dem des Hauses ähnelt. Um die harten Konturen von Gemäuer und Wegen aufzulockern, sollen Pflanzen so gesetzt werden, dass sie über Weg und Mauer ragen.

Selbst wenn der Freiraum klein ist, macht es Sinn, zwei Sitzplätze einzurichten. So ergeben sich unterschiedliche Blickpunkte und die Sonne kann ausgenützt werden. Gliedert ein Blickschutz aus Pflanzen den Garten in zwei Teile, dann kann man das Grundstück nicht mit einem Blick überschauen. Das macht neugierig und lässt die Grünfläche größer erscheinen.

Soll ein kleines Grundstück bepflanzt werden, sind Gräser die beste Wahl. Ihre Halme geraten bei jedem Luftzug in Bewegung und bringen Leben in den Garten. Gleichzeitig wirken sie leicht. Platz für etwas Obst und Gemüse ist im kleinsten Garten. Vorbild dafür sollte der Bauerngarten sein, in dem keine klare Grenze zwischen Blumen- und Gemüsebeet gezogen wird. Kletterpflanzen wie Clematis und Glyzinie sind ein schöner Weichzeichner für Gebäude und Mauern.