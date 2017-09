Junges Design trifft auf steirisches Handwerk

Wer auf der Suche nach jungem österreichischen Möbeldesign ist, der wird auf www.wildwood.at fündig: Die 2017 gegründete Online Plattform stellt im Rahmen der VIENNA DESIGN WEEK ihre ersten Produkte in einem Pop-Up Store in der Schweglerstraße 47 aus. Alle Entwürfe stammen von österreichischen Jungdesignern und werden in der Steiermark produziert.

Foto: wildwood Auf Tuchfühlung mit Kunst

Einzigartig sind nicht nur die Kunstwerke, sondern auch das Erlebnis: Die Besucher können die Designobjekte ansehen, berühren und ein Gefühl für den Werkstoff Holz bekommen.

Wer Fotos von den eigenen Wohnräumen mitbringt, hat die Möglichkeit einer Kurzberatung durch Spezialisten im Bereich Innenarchitektur. VIERZUEINS Design geben beim Interior Speed Dating hilfreiche Tipps. Den Höhepunkt der Ausstellung bildet das Launch Event am Samstag, 30.09., mit Beginn um 19 Uhr.

Foto: wildwood

Werkstatt für Designer

Wildwood bietet Designern die Möglichkeit, Prototyping in der eigenen Tischlerei zu betreiben, die Produktion zu übernehmen und die Möbel auf wildwood.at auszustellen. „Durch die Zusammenarbeit mit jungen Designern wurden wir schnell auf ihre Schwierigkeiten in Produktion und Vertrieb aufmerksam. Mit unserer Tischlerei und einem breiten Netzwerk im Hintergrund ist es uns möglich, den jungen Kreativen unter die Arme zu greifen“, erklärt Gründer Johannes Forstner. In weiterer Folge sollen neue Produkte hinzukommen – die Nachfrage unter den Designern ist groß.

Diese Interieur Designer stellen im Pop-Up Store aus:

Kollektiv Plus Zwei

Lukas Klingsbichel Design Studio

Anna Rose Ableidinger

VIERZUEINS DESIGN

Marcus Körner

Christian Lutz

Lukas Kerschbaumer

Pop-Up Store Wildwood

29.09. – 08.10.2017, täglich 10:00 – 21:00 Uhr

Schweglerstraße 47-49, 1150 Wien

Interior Speed Dating: Samstag, 03.10., 17:00 Uhr

Launch Event mit Umtrunk: Samstag 30.09., 19:00 Uhr

Wildwood wurde 2017 von Johannes Forstner gegründet. Das Unternehmen unterstützt österreichische Möbeldesigner beim Prototyping sowie im Marketing und Vertrieb. Dafür greift das wildwood-Team auf eine eigene Tischlerei und ein starkes Netzwerk an Designern und Produktionsbetrieben zurück. Auf der Plattform wildwood.at können die Designerstücke aus Österreich erworben werden.