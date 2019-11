Jung und kreativ: Österreichs spannendste Nachwuchs-Designer

Die Nachwuchs-Designer Österreichs warten mit fundierten Ausbildungen an Universitäten in Wien und der Welt auf. Trotzdem sind sie in gewisser Weise Autodidakten. Sie alle eint die Neugier (noch) unbekannte Materialien kennenzulernen, zu verarbeiten und eventuell sogar neu zu erfinden. Dafür tüfteln sie so lange, bis sie herausgefunden haben, wie es funktioniert. Wie das aussieht und vor welchen Problemen Jungdesigner in Österreich stehen, erklären sie im Kurier-Gespräch.

1. Lisa Wolf

Lisa Wolf (30) ist in das Designgebiet „reingerutscht“. Die Tirolerin hat an der Universität für angewandte Kunst in Wien Architektur studiert und danach bemerkt, dass sie sich eigentlich lieber „kleineren Maßstäben“ hingibt.