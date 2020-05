Interieur-Ideen aus aller Welt

Charmant dekorierte Landhäuser mit angrenzenden Weingütern werden prinzipiell von weltmännischen Franzosen bewohnt, während der Brite in gemütlichem Shabby-Chic und Laura-Ashley-Blütenwahnsinn schwelgt. Der kühle Schwede hingegen hält es in seinem perfekt eingerichteten, rot gestrichenen Holzhaus mit der minimalistischen Grundregel Nummer 1: Weniger ist mehr. Solche und ähnliche Klischees, die mit dem traditionellen Einrichtungsstil eines Landes verbunden werden, gibt es viele. Dass diese starren Kategorien in der heutigen Zeit aber längst ihre Bedeutung verloren haben, beweist Angelika Taschen in ihrem neuen Buch "Interiors Now!". Sie lädt zu einer Design-Reise ein und zeigt abwechslungsreiche Häuser und Apartments rund um die Welt.



Station I: Schanghai Zarte Blüten und helle Pastelltöne erwarten den Besucher in einer Stadtwohnung in der chinesischen Industriestadt. "Das Apartment war vorher mit ziemlich hässlichen, schweren Stücken möbliert. Viele davon habe ich verschenkt, den Rest mit Stoffen überzogen oder angestrichen", erzählt Wohnungsbesitzer und Stylist Frank Visser. Entstanden ist ein luftiges, leichtes Raumklima, das feminine Blumen- und Schmetterlingsmotive, Art-déco-Möbel und Flohmarkt-Schätze miteinander verbindet. Der Hausherr entschied sich bewusst für die hellen Farbtöne, die ihn an chinesische Früchte, Nylon-Regenmäntel oder die Stadttaxis von Schanghai erinnern.