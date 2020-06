Gut gebettet

Entscheidende Kriterien sind Körperform, Größe und Gewicht, Alter, Gesundheitszustand, Lebens- und Schlafgewohnheiten. Eine individuelle Beratung ist unumgänglich. Bei Knochen- oder Muskelkrankheiten sollte man auf orthopädische Modelle setzen. Beim Probeliegen ist es wichtig, sich Zeit zu nehmen, um jede Position in Ruhe auszutesten. Bei manchen Händlern kann man Modelle zum Probeschlafen ausborgen.

Wer gerne am Rücken oder am Bauch schläft, braucht ein Modell, welches die Wirbelsäule in einer natürlichen Haltung belässt. Matratzen mit unterschiedlichen Zonen, die den schlafenden Körper optimal ausbalancieren, eignen sich hier besonders gut. Seitenschläfer sollten darauf achten das sich Schulter und Becken in die Matratze eindrücken, dadurch bleibt die Wirbelsäule gerade