Gewinner-Projekte: Europas beste Bauten

Große Namen wie Massimiliano Fuksas, Jean Nouvel oder David Chipperfield werden dabei auch von drei österreichischen Projekten flankiert: COOP HIMMELB(L)AU mit der BMW Welt in München, Delugan-Meissl mit dem Porsche Museum in Stuttgart und Pritzkerpreis-Ausnahmedame Zaha Hadid mit den Nordkettenbahnen in Innsbruck.



Die Wiener Auswahl zeigt zusätzlich alle 14 nominierten Österreicher, die sich in ihren Formen und Funktionen in Vielfalt üben: Darunter etwa die Freiluftbühne "Wolkenturm" von the next ENTERprise Architects, die sich im Schlosspark Grafenegg gen Himmel reckt, der moderne Dachausbau des Hotels "Schwarzer Adler" im Promi-Mekka Kitzbühel vom Büro Tatanka oder die Mustersiedlung in Hadersdorf, die aus der Feder von Adolf Krischanitz stammt.